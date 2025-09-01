Vesti Društvo

Od danas u primeni uredba o ograničenim maržama

08:11

01.09.2025

Podeli vest:

Foto: Unsplash

BEOGRAD- Uredba Vlade Srbije o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo na 20 odsto, koja se odnosi na 23 vrste robe, odnosno na oko 20.000 proizvoda, od danas je u primeni.Očekuje se da će taj propis, koji će važiti šest meseci, doprineti sniženu cena oko 15 odsto.

Za prava lice koja bude kršila uredbu propisana je kazna od 300.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu 50.000 dinara i može mu se izreći zabrane da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za preduzetnike je novčana kazna 150.000 dinara i može im se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Već od sutra korpa punija za manje para! Spisak robe koja će biti jeftinija

Tagovi

market marže Uredba

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.