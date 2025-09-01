Od danas u primeni uredba o ograničenim maržama

BEOGRAD- Uredba Vlade Srbije o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo na 20 odsto, koja se odnosi na 23 vrste robe, odnosno na oko 20.000 proizvoda, od danas je u primeni.Očekuje se da će taj propis, koji će važiti šest meseci, doprineti sniženu cena oko 15 odsto.

Za prava lice koja bude kršila uredbu propisana je kazna od 300.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu 50.000 dinara i može mu se izreći zabrane da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za preduzetnike je novčana kazna 150.000 dinara i može im se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

