Izložba sitnih životinja kod Stare Utve: Od majušnih papagaja do svilenih koka

Poslednjeg dana avgusta pančevačko udruženje „Dokolica” održalo je svoju prvu berzu sitnih životinja na parkingu kod Stare Utve, kada se okupio priličan broj uzgajivača tih neodoljivih bića.

Tom prilikom su, kao i uvek u sličnim situacijama, ljubitelji mogli da vide šta je sve izloženo, kao i da kupe odgovarajućeg ljubimca.

A bilo ih je od svakojakih ptica preko zečeva i kunića do raznih vrsta pasa.

Predsednik udruženja „Dokolica” iz Pančeva Miroslav Žirinić navodi da je u nedelju, 31. avgusta, organizovana prva berza sitnih životinja svih vrsta, na kojoj su posetioci su mogli da vide rasnu i domaću živinu, različite papagaje, kanarince, egzotične ptice, male pse…

– Bilo je više od 50 izlagača na našem skupu, koji je bila veoma dobro posećen. Ovo je prva berza u organizaciji „Dokolice”, a postoji još jedno udruženje koje će svoju sličnu manifestaciju održati 14. septembra u dvorištu Poljoprivredne škole „Josif Pančić”. Što se ove lokacije tiče, veoma je pogodna zato što ima izuzetno širok parking prostor, te nema gužve, a ljudi mogu u svakom trenutku da dođu i odu a da ne ometaju druge. Imali smo lepo vreme, bez kiše i s nižom temperaturom, koja je pogodovala i životinjama. Tom prilikom je bilo mnogo razmene između izlagača, odnosno odgajivača živine i drugih životinja, a bilo je i prodaje svima kojima je bio potreban ljubimac. Ova izložba nije bila takmičarskog karaktera, jer još uvek nemamo neophodnu podršku za tako nešto. Inače, kada je reč o samoj ponudi, ovde su, po meni, bili najzanimljiviji razni paunovi, belokrili i egzotične guske i patke odgajivača iz Janošika – navodi Žirinić.

Jedan od izlagača Žarko Pavlović došao je čak iz Jagodine kako bi učestvovao na ovoj izložbi.

– Nudimo sve od opreme za ptice i kuniće, od kaveza pa nadalje. Pored toga, izbor ljubimaca je veliki jer imamo i raznih ukrasnih ptica, poput rozela, kozica, tigrica, aleksandra, nimfe, a tu su, recimo, i patuljasti kunići. U principu, svaki papagaj može da govori, pa i tigrica i nimfa i drugi, ali treba čovek to da voli i da bude uporan. Što se tiče organizacije, bila je na nivou i sve je proteklo u najboljem redu – kaže Žarko.

Marko Živić iz Kovina zajedno s drugom Goranom ima odgajivačnicu kučića, papagaja, zečeva…

– Evo, nudili smo tigrice, pa aleksandre valike i male. Imamo i male štence jazavičara i mnogo toga još. Sve u svemu, danas je bilo super – navodi Marko.

Pored njega je dečak iz Sefkerina izložio razne ptice…

– Pored ostalog imamo japanske svilene koke i golubove satinete. Na primer, ja volim ove koke jer perje im je kao svila. Same sve rade, izvode piliće, othranjuju ih, a cena jednog pileta od tri ili četiri meseca je 3.000 dinara, dok odrasle neko prodaje po 50 evra za par. Danas ih nisam prodao, ali sam ih menjao za neke druge. Sve u svemu, služe za ukras i ja ih veoma volim – kaže mali Sefkerinac.

