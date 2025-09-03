Prvi školski dan u Gaju i Deliblatu

Važno je da učite i stičete znanja, ali i budete dobri ljudi – da pomažete jedni drugima, bez predrasuda i budete pravi drugari. Budite ponos svojim roditeljima, svojoj školi i svojoj opštini,“ poručila je predsednica učenicima

Sa početkom nove školske godine, predsednica opštine Kovin, Violeta Ocokoljić, posetila je osnovne škole „Miša Stojković“ u Gaju i „Paja Marganović“ u Deliblatu, kako bi poželela najmlađim učenicima – prvacima, srećan i uspešan početak školovanja.

Tim povodom, učenici starijih razreda sa svojim učiteljicama priredili su srdačne i razigrane priredbe, uz koje su prvaci svečano dočekani u svojim novim školama. Predsednica se tom prilikom obratila roditeljima i deci, istakavši značaj obrazovanja, prijateljstva i negovanja pravih vrednosti od najranijeg uzrasta.

Važno je da učite i stičete znanja, ali i budete dobri ljudi – da pomažete jedni drugima, bez predrasuda i budete pravi drugari. Budite ponos svojim roditeljima, svojoj školi i svojoj opštini,“ poručila je predsednica učenicima.

Ove godine, Opština Kovin obezbedila je komplete besplatnih udžbenika za sve đake prvake, koji su ih dočekali na školskim klupama. Za ovu meru podrške porodicama iz opštinskog budžeta izdvojeno je 3.500.000 dinara.

Pored udžbenika, svako dete dobilo je i knjigu „Srpske narodne bajke“ kao poklon od Opštine, dok su škole pripremile slatke paketiće, kako bi prvi školski dan ostao u najlepšem sećanju.

Tokom obilaska, predsednica Ocokoljić razgovarala je sa direktorima škola, Suzanom Milojkov i Goran Staniš, o prioritetnim potrebama i planiranim projektima koji će doprineti unapređenju nastave i boljem boravku dece u školama.

U školskoj 2025/2026. godini, u osnovnim školama na teritoriji opštine Kovin upisano je ukupno 266 đaka prvaka. Svim najmlađim učenicima želimo srećan početak školovanja, puno uspeha, novih prijateljstava i radosti u učenju.

(Pančevac/Kovin.rs)