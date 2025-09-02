Besplatan prevoz za vršačke đake: Grad sklopio ugovor sa autobuskim prevoznicima

S početkom školske godine od juče je na delu ugovor između Grada Vršca i „Pantransporta” d.o.o. kojim se reguliše prevoz učenika.

Svi učenici sa prebivalištem na teritoriji Grada Vršca, uključujući pripadajuća sela imaju potpuno regresiran prevoz (100%) na gradskim relacijama u Vršcu i relacijama od mesta stanovanja do upisane osnovne ili srednje škole. Pravo na regres ostvaruju svi učenici koji se nalaze na spiskovima (potvrdama) koje škole dostavljaju „Pantransportu” i na osnovu kojih prevoznik izrađuje mesečne karte.

Obaveza svakog učenika je da do 10. septembra dostavi popunjen obrazac zahteva za izdavanje mesečne karte i jednu fotografiju formata kao za ličnu kartu. Do izdavanja mesečnih karata učenici će se bez naplate prevoziti na osnovu spiskova (potvrda) dostavljenih od strane škola.

Zahtev se može preuzeti na sajtu: www.pantransport.rs ili u autobusima kod vozača. Zahtev i fotografija se može dostaviti, putem elektronske pošte: marijana.bijelic@pantransport.rs putem Viber aplikacije na broj: 0648941268, kao i predajom na šalteru Autobuske stanice u Pančevu. Preuzimanje mesečnih karata biće omogućeno u školama koje pohađaju učenici. Učenici kiji pohađaju škole van teritorije Grada Vršca – u Alibunaru, Pančevu ili Beogradu potrebno je da sami obezbede potvrde i dostave uz zahtev i fotografiju.

U prevoz Vrščana uključena je i firma „Alenik”, koja od juče saobraća na relacijama obuhvaćenim javnom nabavkom: Vršac-Zrenjanin-Novi Sad 05:20; 07:50; 12:00 i 13:45, Novi Sad-Zrenjanin-Vršac 10:30; 14:40; 17:30 i 19:00, Vršac-Bela Crkva 06:40 i Bela Crkva-Vršac 14:00.

Kako bi putnici mogli da dobiju mesečnu kartu potrebno je da donesu potvrdu od škole da su redovni učenici i jednu fotografiju u prostorije prevoznika M&D Kompani, Beogradski put 35Đ. Ukoliko ne mogu da dođu mogu sve ovo poslati elektronskom poštom skenirano, na adresu mesecnekarte@alenik.co.rs , uz ime i prezime putnika kao i relaciju na kojoj putuju.

(Pančevac)