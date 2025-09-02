Domaći kulinar Zoran Mihajlović pobednik Brestovačkog kotlića

U parku u Brestovcu, pored domaćih učesnika, okupilo se 45 ekipa iz Gaja, Bavaništa, Starog Kostolca, Pančeva, Starčeva i Omoljice.

Takmičenje u kuvanju riblje čorbe pod nazivom „Brestovački kotlić” održano je u u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca „Zlatni karaš”.

Tom prilikom se u parku pomenutog sela , pored domaćih učesnika, okupilo 45 ekipa iz Gaja, Bavaništa, Starog Kostolca, Pančeva, Starčeva i Omoljice.

Kuvanje je trajalo puna tri sata, a potom je tročlani žiri doneo odluku da pobednik bude Zoran Mihajlović iz Brestovca, drugi je bilo je Radovan Nedeljkov iz Pančeva, a treći Nikola Stojšić iz Gaja.

Nagrade je dobilo 15 prvoplasiranih, a organizovana je i tombola s dvadeset nagrada.

Predsednik udruženja „Zlatni karaš” Raša Novčić izrazio je veliko zadovoljstvo, jer je bilo mnogo učesnika i publike, a sve je proteklo u najboljem redu, a bilo je i mnogo posetilaca koji su došli da vide i degustiraju.

– Zahvaljujem članovima i ljudima dobre volje koji su pomogli u organizaciji i brojnim sponzorima. Trudićemo se da narednih godina bude još bolje s više ljudi. Inače, kao udruženje smo se ove godine bazirali na takmičenja, a planiramo i da nastavimo sa uređivanjem naše Ponjavice u saradnji s ribočuvarskom službom JKP-a „Zelenilo”, koje je staralac tog vodotoka. Trudimo se da poštujemo sva pravila na vodi, a kada uočimo ribokrađu, obaveštavamo ih. Kod njih kupujemo godišnju dozvolu za pecanje, koja nije skupa za Ponjavicu, jer košta svega 2.000 dinara. Pored ostalog, pravili smo i takmičenje „Pecanjem protiv droge”, a u oktobru ćemo da organizujemo i prvu „Štukijadu”, jer ima mnogo te grabljivice u Ponjavici, iako preovlađuje babuška, a pojavi se i poneki šaran – ističe Raša.

