Prvi turnir za mlađe kategorije „Kačarevo 2025“

Prvi put je u Kačarevu u organizaciji fudbalskog kluba Jedinstvo Stević održan turnir za mlađe kategorije za godišta od 2011 do 2017 godine.

Na turniru su učestvovali 55 ekipa iz Pančeva, Beograda, Vršca i mnogih Južnog Banata. Odličnu organizaciju turnira su ispred uprave kluba odradili Dejan i Darko Jaćimovski. Turnir je trajao tri dana od 29.avgusta do 31.avgusra kasa su odigranih finalni mečevi po svojim godištima. Pobednici po u svojim kategorijama bili su 2011. godište Real 28 (Lazarevac), 2012. godište Voja Gačić (Pančevo), u tri kategorije 2013, 2014. i 2015. godište pobednik je bio Železničar (Pančevo), 2016. godište

Tron Požarevac i u najmlađih kategoriji 2017. godište bio je Glogonj. Sudije na turniru bili su Dragan Milanović, Bojan Džafić (Pančevo), Srđan Mitrović (Bavanište), Uroš Cvetković (Kačarevo), Marko Mitrović (Jabuka). Predsednik organizacionog odbora turnira Dejan Jaćimovski podelio je pehare i diplome najuspešniji ekipama turnira i rekao:

-Turnir je opravdao očekivanja koji smo prvim put organizovali ispred našeg kluba za najmlađe fudbalere. Zahvalio bih se svim sponzorima i učesnicima turnira koji će biti tradicionalan i verujem još veči naredne godine. Nadam se da su se svi učesnici kao i roditelji dečaka i devojčica lepo osećali i nose lepe uspomene iz Kačareva. Vidimo se ponovo sledeće godine na istom mestu.-

(Pančevac)