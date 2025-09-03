Deco, prijavite se na konkurs: Pravo na hranu da ima svako pokaži kako

Mališani predškolskog i školskog uzrasta moćiće da na svoj način bilo pisanom reči ili crtanjem i slikanjem odgovore kako vide temu „Pravo na hranu da ima svako pokaži kako“. Zavod za javno zdravlje Pančevo takođe učestvuje u ovom konkursu i poziva decu da pošalju radove.

Upravo je i završen konkurs „Čuvam svoje zube ponosim se osmehom“na kojem su učestvovala deca iz Južnog Banata i devojčica iz Bele crkve je osvojila prvo mesto .

Na ovom završnom konkursu naša mala Darija Destica iz OŠ „Dositej Obradović“iz Bele Crkve u pitanju je peti razred osvojila je prvo mesto na republičkom nivou. Jako smo ponosni jer smo mi na skoro svakom konkursu zauzimamo prva tri mesta.

Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“ raspisao novi konkurs „Pravo na hranu da ima svako pokaži kako“ i naš se zavod pridružio i deca iz Južnobanatskog okruga mogu da se prijave kako iz vrtića tako i iz osnovnih škola i da raodvi stignu najkasnije do 17 oktobra na adesu Miloša Obrenovića br 2i to ide na odsek promocija zdravlja.

Konkurs nije nagradnog karaktera , već se kroz izbor i promociju najboljih radova podstiče se zdravstveno vaspitni rad i Najbolji radovi biće postavljeni na sajtu instituta za javno zdravlje Srbije .Cilj konkursa je da se podstakne zdravstvenovaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane.

(Pančevac)