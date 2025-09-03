Kina uvek uz Srbiju: Vučić poručio da srpski narod nikada neće zaboraviti prijateljstvo Pekinga

Peking – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u kineskoj prestonici da delegaciju Srbije tokom dvodnevne posete očekuje čitav niz susreta sa najvišim državnim rukovodstvom Narodne Republike Kine, uključujući i zvanične razgovore sa predsednikom Si Đinpingom.

Vučić je novinarima istakao da će se, pored susreta sa predsednikom kineskog parlamenta, tokom boravka u Pekingu sastati i sa predstavnicima najmanje 14 kineskih kompanija.

– Radostan sam što Srbija izaziva toliko interesovanja. Deo tih kompanija već posluje u našoj zemlji i prirodno je da im u Kini ukažemo poštovanje, ali ima i najmanje deset novih sa kojima do sada nismo imali saradnju – poručio je predsednik Srbije.

Odgovor na kritike

Osvrnuvši se na pojedine kritike u domaćoj javnosti da je njegov odlazak u Peking naneo štetu državi, Vučić je naglasio da će iskoristiti priliku za niz bilateralnih susreta sa liderima drugih zemalja.

– Trudiću se da razgovaram i sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirziojevom i sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Pa kakvu sam štetu napravio time? Ne treba li da se sastajem sa najmoćnijim i najvažnijim ljudima sveta? Ne treba li da sarađujemo sa zemljama kao što su Kina, Uzbekistan ili Azerbejdžan? – upitao je Vučić.

On je dodao da ne može da razume one koji misle da je štetno razgovarati sa predsednikom Kine. – Ako neko veruje da je to šteta za Srbiju, onda mu ja zaista ne mogu pomoći – poručio je predsednik.

Srbija ne zaboravlja prijateljstvo Kine

U objavi na Instagramu, Vučić je podsetio da je Kina uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima.

– Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti. Zahvalan sam predsedniku Siju i kineskom narodu na iskrenom prijateljstvu prema našoj Srbiji – istakao je Vučić.

Predsednik Srbije boravi u Kini od 2. do 4. septembra, na poziv predsednika Si Đinpinga, gde prisustvuje obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Pored svečanosti, u fokusu posete su i bilateralni razgovori, kao i nove investicione mogućnosti za Srbiju u saradnji sa kineskim kompanijama.

Politika

