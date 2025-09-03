Kako je izgledala velika vojna parada u Pekingu: Učestvovalo više od 10.000 vojnika

U Pekingu je na Trgu Tjenanmen održana velika vojna parada povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu i tom prilikom prikazana je napredna vojna oprema poput dronova, hipersonične rakete, i borbenih aviona, ali prvi put i novo naoružanje poput podvodnih dronova i protivbrodskih raketa.

Nakon govora kineskog predsednika Sija Đinpinga, usledio je defile vojnih jedinica – vazduhoplovni sa avionima i helikopterima koji je formirao ogromne numeričke oblike 8 i 0, simbolizujući 80. godišnjicu pobede i sa transparentima na kojima je pisalo „Pravda pobeđuje“, „Mir pobeđuje“ i „Narod pobeđuje“.

Prikazani su i nosači aviona i tenkova, brodovi, hipersonične rakete, bespilotne letelice, rakete dugog dometa, sistem protiv dronova, stelt dronovi, strateški bombarderi, balističke rakete.

Na paradi, na kome je učestvovalo više od 10.000 vojnika, prvi put su prikazana dva ekstra velika podvodna drona, dugačka od 18 do 20 metara i prečnika od 1 – 1,5 metara, odnosno dva do tri metra (drugi).

Predstavljene su i YJ-17 i protivbrodske rakete – balističke rakete srednjeg dometa opremljene hipersoničnim jedrilicom, prenosi CNN.

Parada je završena akrobatskim ešalonom borbenih aviona J-15dh, J-15dt, J-35 I J-15t koji su preleteli iznad trga Tjananmen i puštanjem balona u plavoj, žutoj, zelenoj, crvenoj boji.

Kina predstavila novo oružje – „robote vukove“

Kina je na vojnoj paradi koja je održana na Trgu Tjenanmen u Pekingu predstavila i kontingent „robota vukova“, koji su opremljeni kamerama za preciznije pogađanje meta, javlja BBC.

Prema pisanju kineskih medija, roboti su sposobni za izviđanje na frontu, isporuku zaliha, pa čak i izvođenje preciznih udara na mete.

Njihovi prethodnici, „roboti psi“, predstavljeni su na zajedničkoj vojnoj vežbi sa Kambodžom prošle godine.

Roboti su preimenovani u „vukove“ kao deo „strateške transformacije“, naveli su ranije kineski mediji.

Državni kineski mediji navode da su „vukovi“ poboljšali borbenu efikasnost i sposobnost udara, i da su opremljeni kamerama za preciznije pogađanje meta.

