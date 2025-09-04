Vučić razgovrao sa Sijem: Srbija i Kina su čelični prijatelji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu.

Srbija i Kina su čelični prijatelji i vaša inicijativa za globalno upravljanje predstavlja važnu inicijativu, obratio se predsednik Aleksandar Vučić Si Đinpingu na sastanku u Pekingu.

“Mi Kinu doživljavamo kao iskrenog prijatelja, bili ste sa nama kada nam je bilo teško i Srbija to ne može da zaboravi”, istakao je Vučić.

Obavestio je kineskog predsednika Sija da je Srbija sa kineskim partnerima završila deonicu međunarodne pruge Beograd-Budimpešta i za 15 dana biće otvorena za saobraćaj.

“Ako možete po pitanju investicija da nam pomognete u budućnosti”, uputio je molbu Siju.

Sastanku u Pekingu prisustvuju i članovi srpske delegacije, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović i predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju sa Ruskom Federacijom i NR Kinom Tomislav Nikolić.

(Pančevac)