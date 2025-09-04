Pančevo Servisne informacije

ZZJZ Pančevo: Visoke koncentracije polena ambrozije u vazduhu

16:00

04.09.2025

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

U 35. kalendarskoj nedelji u vazduhu grada Pančeva detektovane su visoke koncentracije polena ambrozije. 

U narednoj nedelji se očekuje povećanje koncentracija polena pelina i smanjenje koncentracija polena četinara. Koncentracije polena konoplje, štira, bokvice, trave, kiselica i koprive će biti u stagnaciji.

Suvo i toplo vreme u vreme polinacije korova ne pogoduje osobama osetljivim na polen. Posebnu pažnju u vezi boravka na otvorenom prostoru treba da obrate osobe koje su osetljive na polen ambrozije, za koji se očekuje da će u naredne dve nedelje biti na godišnjem maksimumu.

(Pančevac)

