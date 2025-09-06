Javni poziv Ministarstva prosvete: Novac gimnazijama za opremanje kabineta

Ministarstvo prosvete raspisalo je javni poziv za gimnazije i srednje škole koje imaju gimnazijska odeljenja radi dodele finansijskih sredstava namenjenih unapređivanju uslova za izvođenje nastave i učenja.

Sredstva su namenjena za opremanje gimnazija i srednjih škola sa gimnazijskim odeljenjima u cilju realizacije programa opšteg srednjeg obrazovanja. Cilj javnog poziva je poboljšanje uslova u kojima se odvija nastava i učenje.

Dodeljena sredstva škole mogu koristiti za opremanje kabineta nastavnih predmeta koji u programima podrazumevaju laboratorijske vežbe iz prirodnih nauka. Konkretno, finansijska podrška može se upotrebiti za kupovinu opreme za kabinete biologije, fizike, hemije, kao i izbornih predmeta iz oblasti prirodnih nauka.

Opremanjem kabineta omogućava se kvalitetnija nastava, što doprinosi ne samo razvoju znanja, već i razvoju veština i kritičkog mišljenja kod učenika. Praktične vežbe jačaju princip očiglednosti u nastavi i pozitivno utiču na kvalitet ishoda učenja. Rok za podnošenje prijava je 17. septembar 2025. godine.

(Z.St)