200 godina Matice srpske: Pokrajinska vlada izdvojila novac za veliki jubilej

Pokrajinska vlada odlučila je da iz tekuće budžetske rezerve izdvoji 20 miliona dinara za podršku Matici srpskoj u realizaciji proslave „Dva veka Matice srpske“, koja će biti održana 2026. godine, kada se obeležava 200 godina od osnivanja ove kulturno-istorijske i naučne ustanove.

Na nedavnoj sednici Počasnog odbora Matice srpske, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, istaknuto je da je Matica srpska stub duhovnog i kulturnog trajanja srpskog naroda. Vučić je posebno naglasio njen značaj u očuvanju jezika i tradicije, kao i ključnu ulogu u formiranju temelja savremene srpske kulture.

Da podsetimo, Matica srpska osnovana je 1826. godine u Pešti, u periodu oslobađanja Srbije od turske vlasti i jačanja svesti o potrebi uključivanja u savremene evropske tokove, uz očuvanje nacionalnog identiteta. Tokom dva veka izrasla je u jednu od najvažnijih kulturnih institucija Srbije. Po oceni Počasnog odbora, jubilej Matice srpske predstavljaće događaj od izuzetnog značaja, koji će ostaviti trajan pečat u kulturnoj istoriji Srbije.

