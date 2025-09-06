Društvo

200 godina Matice srpske: Pokrajinska vlada izdvojila novac za veliki jubilej

15:00

06.09.2025

Podeli vest:

Pokrajinska vlada
Vlada Vojvodine

Pokrajinska vlada odlučila je da iz tekuće budžetske rezerve izdvoji 20 miliona dinara za podršku Matici srpskoj u realizaciji proslave „Dva veka Matice srpske“, koja će biti održana 2026. godine, kada se obeležava 200 godina od osnivanja ove kulturno-istorijske i naučne ustanove.

Na nedavnoj sednici Počasnog odbora Matice srpske, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, istaknuto je da je Matica srpska stub duhovnog i kulturnog trajanja srpskog naroda. Vučić je posebno naglasio njen značaj u očuvanju jezika i tradicije, kao i ključnu ulogu u formiranju temelja savremene srpske kulture.

Da podsetimo, Matica srpska osnovana je 1826. godine u Pešti, u periodu oslobađanja Srbije od turske vlasti i jačanja svesti o potrebi uključivanja u savremene evropske tokove, uz očuvanje nacionalnog identiteta. Tokom dva veka izrasla je u jednu od najvažnijih kulturnih institucija Srbije. Po oceni Počasnog odbora, jubilej Matice srpske predstavljaće događaj od izuzetnog značaja, koji će ostaviti trajan pečat u kulturnoj istoriji Srbije.

Z.St.

Tagovi

Matica srpska Pokrajinska vlada Predsednik Aleksandar Vučić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.