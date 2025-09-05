Pančevo Politika i društvo

Dani Vajferta: Izmene trasa linija i zatvorene ulice

10:20

05.09.2025

Podeli vest:

Foto: Pantransport

Pantransport obaeštava sugrađane da će tokom trajanja manifestacije „Dani Vajferta“ izmeniti trasu kretanja linija u gradsko-prigradskom i međumesnom prevozu putnika.

Doći će do delimičnog zatvaranja ulica Trg Slobode, Vojvode Petra Bojovića i Generala Petra Aračića od petka 05.09.2025. od 16 časova do ponedeljka 08.09.2025. do 3 časa iza ponoći.

Usled toga će nastupati svakodnevne izmene u saobraćanju sledećih linija, i to u petak, subotu i nedelju u periodu od 16:00 do 3:00 časa iza ponoći narednog dana:

2 Kotež 1 – Dolovo:
U smeru od Koteža 1 prema Dolovu: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Karađorđeva – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.
Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište “Stara Pošta”.
U smeru iz Dolova prema Kotežu 1: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.
Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište „Gradska uprava“.

3 Jabuka – Stari Tamiš; 7 Jabuka – Strelište – Rafinerija:
U smeru prema Jabuci: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.
Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište „Gradska uprava“.
U smeru iz Jabuke prema Starom Tamišu ili rafineriji: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Karađorđeva – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.
Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište “Stara Pošta”.

4 Centar – Minel i 6 Centar – Strelište – Vojlovica/RNP:
U navedenom periodu saobraćaće tako da se neće koristiti poslednje stajalište kod „Snežane“, već će početno i završno stajalište biti kod „Robne kuće“.

8 Tesla – RNP – Starčevo; 14 Kotež 2 – Omoljica; 25 Pančevo AS – B. Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo:
U navedenom periodu saobraćaće tako da se neće koristiti stajalište kod „Snežane“.

24 Pančevo AS – Kačarevo i linija Pančevo AS – Opovo/Sakule:
U smeru prema Kačarevu i Opovu: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.
Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište „Gradska uprava“.
U povratku iz Opova i Kačareva autobusi će se kretati ulicom Moše Pijade do ulice Svetog Save, odakle će saobraćati direktno do AS i poslednja stanica za izlaz putnika biće na samoj autobuskoj stanici u Pančevu.
Van primene u navedenom periodu ostaće stajališta: „Stara Pošta“ i kod „Robne kuće“.

U slučaju kasnijeg zatvaranja navedenih ulica posle 16 časova, vozila Pantransporta će koristiti redovne trase na svim navedenim linijama dokle god to bude bilo omogućeno.

(Pančevac)

Tagovi

Pantransport

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.