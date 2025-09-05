Dani Vajferta: Izmene trasa linija i zatvorene ulice

Pantransport obaeštava sugrađane da će tokom trajanja manifestacije „Dani Vajferta“ izmeniti trasu kretanja linija u gradsko-prigradskom i međumesnom prevozu putnika.

Doći će do delimičnog zatvaranja ulica Trg Slobode, Vojvode Petra Bojovića i Generala Petra Aračića od petka 05.09.2025. od 16 časova do ponedeljka 08.09.2025. do 3 časa iza ponoći.

Usled toga će nastupati svakodnevne izmene u saobraćanju sledećih linija, i to u petak, subotu i nedelju u periodu od 16:00 do 3:00 časa iza ponoći narednog dana:

2 Kotež 1 – Dolovo:

U smeru od Koteža 1 prema Dolovu: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Karađorđeva – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište “Stara Pošta”.

U smeru iz Dolova prema Kotežu 1: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište „Gradska uprava“.

3 Jabuka – Stari Tamiš; 7 Jabuka – Strelište – Rafinerija:

U smeru prema Jabuci: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište „Gradska uprava“.

U smeru iz Jabuke prema Starom Tamišu ili rafineriji: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Karađorđeva – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište “Stara Pošta”.

4 Centar – Minel i 6 Centar – Strelište – Vojlovica/RNP:

U navedenom periodu saobraćaće tako da se neće koristiti poslednje stajalište kod „Snežane“, već će početno i završno stajalište biti kod „Robne kuće“.

8 Tesla – RNP – Starčevo; 14 Kotež 2 – Omoljica; 25 Pančevo AS – B. Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo:

U navedenom periodu saobraćaće tako da se neće koristiti stajalište kod „Snežane“.

24 Pančevo AS – Kačarevo i linija Pančevo AS – Opovo/Sakule:

U smeru prema Kačarevu i Opovu: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Van primene u navedenom periodu ostaće stajalište „Gradska uprava“.

U povratku iz Opova i Kačareva autobusi će se kretati ulicom Moše Pijade do ulice Svetog Save, odakle će saobraćati direktno do AS i poslednja stanica za izlaz putnika biće na samoj autobuskoj stanici u Pančevu.

Van primene u navedenom periodu ostaće stajališta: „Stara Pošta“ i kod „Robne kuće“.

U slučaju kasnijeg zatvaranja navedenih ulica posle 16 časova, vozila Pantransporta će koristiti redovne trase na svim navedenim linijama dokle god to bude bilo omogućeno.

(Pančevac)