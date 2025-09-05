Vojni avioni nadletaće Beograd od danas do 20. septembra

U okviru priprema za vojnu paradu „Snaga jedinstva“, vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda od danas do 20. septembra 2025. godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je deo jedinica Vojske Srbije koje se intenzivno pripremaju za veliku vojnu paradu koja će, pod sloganom „Snaga jedinstva“.

Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић обишао је данас део јединица Војске Србије које се интензивно припремају за велику војну параду која ће, под слоганом „Снага јединства“, бити одржана 20. септембра у Београду. 🇷🇸 👉https://t.co/ALGhmjTKvc pic.twitter.com/8URpX19lH6 — MO и ВС (@mo_i_vs) September 4, 2025

Vojna parada će biti održana 20. septembra u Beogradu, a general Mojsilović je istakao da će tada domaćoj i stranoj javnosti biti predstavljena snaga srpske vojske.

Parada se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a u ovoj fazi priprema jedinice se zajednički uvežbavaju na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu kao i kasarni Vojne akademije na Banjici, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

„Zaljubljenici u avijaciju biće u prilici da uživaju u naletima gotovo svih tipova aviona i helikoptera u naoružanju Ratnog vazduhoplovstva i PVO“, navodi se u saopštenju.

(Pančevac)

