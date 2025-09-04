Potpisan Kolektivni ugovor sa PU „Dečja radost“ Pančevo

Postignuti dogovor garantuje stabilno funkcionisanje ustanove i doprinosi daljem unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa, u interesu dece i njihovih porodica.

U Gradskoj upravi grada Pančeva potpisan je Kolektivni ugovor za Predškolsku ustanovu „Dečja radost“ Pančevo.

Gradonačelnik Aleksandar Stevanović je u ime grada Pančeva, kao osnivača, potpisao Kolektivni ugovor na osnovu Odluke o ovlašćenju gradonačelnika za zaključivanje kolektivnih ugovora za javna preduzeća i javne službe čiji je osnivač Grad.

U ime poslodavca ugovor je potpisala direktorka PU „Dečja radost“ Ilijana Mišković, dok su u ime sindikata „Nezavisnost“ Predškolske ustanove „Dečja radost“ Pančevo i Sindikalne organizacije SSSS, iste ustanove, ugovor potpisale Nataša Homutov i Sandra Despotović.

Tekst Kolektivnog ugovora u potpunosti je usklađen sa Zakonom o radu i Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja. Osnov za izradu pojedinih odredbi korišćena su rešenja iz Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i jedinica lokalne samouprave.

Kolektivni ugovor predstavlja rezultat otvorenog dijaloga i saradnje svih uključenih strana, uz poštovanje prava zaposlenih i unapređenje uslova rada. Postignuti dogovor garantuje stabilno funkcionisanje ustanove i doprinosi daljem unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa, u interesu dece i njihovih porodica.

