Vračev Gaj: Dobrodošlica za đake prvake

14:00
06.09.2025
11:41Pitali smo PU Pančevo da li je tačno da žene nisu sigurne u Narodnoj bašti, evo šta nam je rečeno
09:48Dačić o ulasku u Rektorat: Zatekli smo 142 osobe i kod njih 8 suzavaca, pancire i radio stanice
Udruženje žena „Dan i noć“ iz Vračev Gaja na početku nove školske godine dočekalo je đake prvake uz simbolične poklončiće, slatkiše i sokiće, uz podršku lokalne samouprave Bela Crkva, direktorke Osnovne Škole „Marko Stojanović“, Slađane Zarkula Dobrić i učiteljice Gordane Marković.
Tom prilikom članice udruženja žena „Dan i noć“ đacima prvacima su poželele da budu još jedna najbolja generacija OŠ „Marko Stojanović“.
(Pančevacinfo)
14:00
06.09.2025
12:00
06.09.2025
17:00
26.08.2025
10:00
23.08.2025
12:00
06.09.2025
10:00
06.09.2025