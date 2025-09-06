Vračev Gaj: Dobrodošlica za đake prvake

Udruženje žena „Dan i noć“ iz Vračev Gaja na početku nove školske godine dočekalo je đake prvake uz simbolične poklončiće, slatkiše i sokiće, uz podršku lokalne samouprave Bela Crkva, direktorke Osnovne Škole „Marko Stojanović“, Slađane Zarkula Dobrić i učiteljice Gordane Marković.

Tom prilikom članice udruženja žena „Dan i noć“ đacima prvacima su poželele da budu još jedna najbolja generacija OŠ „Marko Stojanović“.

(Pančevacinfo)