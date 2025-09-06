Crepaja: Svi su pobednici turnira na stadionu „Sto topola“

14. Velikogospojinski turnir u fudbalu za najmlađe sportske naraštaje, još jednom potvrdio je da ova manifestacija zauzima posebno mesto u sportskom kalendaru sela.

Na stadionu „Sto topola“ u Crepaji održan je 14. Velikogospojinski turnir u fudbalu za najmlađe sportske naraštaje, koji je još jednom potvrdio da ova manifestacija zauzima posebno mesto u sportskom kalendaru sela.

Osim domaćina, Škole fudbala „Bubamara“, učešće su uzeli i talentovani mališani iz „Naftagasa“ iz Boke, Škole fudbala „Plavac“ iz Tomaševca, kao i „Sloge“ iz Banatskog Novog Sela. Turnir je protekao u fer i borbenoj atmosferi, a tribine su bile ispunjene roditeljima, prijateljima i ljubiteljima fudbala, koji su bodrili buduće sportske asove.

Ove godine događaj je imao i poseban značaj, jer je Škola fudbala „Bubamara“ obeležila 15 godina od svog osnivanja. Za to vreme kroz školu je prošlo na stotine dece, a mnogi od njih nastavili su da se bave fudbalom u većim klubovima ili da sport nose u srcu kao važan deo odrastanja.

Organizatori ističu da je cilj turnira, pored takmičarskog duha, i druženje najmlađih, promovisanje sporta i zdravih vrednosti. Na kraju, pobednici su svi – jer su fudbal, prijateljstvo i zajedništvo još jednom izašli kao najveći dobitnici.

(Pančevoinfo)