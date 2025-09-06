Srbiji isključili himnu, cela hala zagrmela kao nikad

Košarkaši Srbije u ovim trenucima igraju meč osmine finala Evropskog prvenstva protiv Finske.

„Orlovi“ su porazom od Turske u poslednjem kolu grupne faze sebi zakomplikovali put do zlata, pa će sada morati težim putem do završnice.

Pred početak utakmice, organizatori su napravili veliki propust pošto je iz nepoznatih razloga tokom intoniranja himne isključen ton.

To nije sprečilo srpske navijače da glasno pevaju himnu i cela hala je odzvanjala u tim trenucima.

Uz njih, jako su zagrmeli i košarkaši i svi do jednog su ponosno pevali himnu pred izuzetno važnu utakmicu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Grmi himna Srbije u Rigi pic.twitter.com/K5bBYybQXh — FantomBeograda (@FantomBeograda) September 6, 2025

(Pančevac)