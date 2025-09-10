Opričić: Unaprediti sistem upravljanja otpadom

U ime Ministarstva sastanku su prisustvovale Vera Pullen i Nina Katić, dok su kao konsultanti učestvovali Marko Babić i Iljčo Jovanoski. Grad Vršac predstavljali su član Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mario Opričić, Marija Petrović i Tamara Maksimović, a iz JKP „Drugi oktobar“ direktor Miloš Salapura i Slobodan Jovanov.

Razmatrani su trenutni kapaciteti, načini upravljanja otpadom, primeri dobre prakse, kao i mogućnosti za buduće investicije i unapređenje sistema na teritoriji Grada Vršca. Nakon radnog sastanka, učesnici su obišli Gradsku deponiju, gde su im prezentovane karakteristike deponije, način separacije reciklabilnih sirovina i postojeća infrastruktura, uključujući objekat predviđen za buduću liniju sortirno-reciklažnog centra.

Član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, Mario Opričić, naglasio je značaj susreta i istakao da je Grad Vršac prepoznat kao regionalni centar sa snažnim potencijalom za unapređenje sistema upravljanja otpadom.

„Naš cilj je modernizacija sistema i jačanje postojećih kapaciteta, uz pratnju odgovarajućeg pravnog okvira. Ovaj sastanak predstavlja uvod u sveobuhvatniji proces, u okviru koga će u narednom periodu biti dobro uključiti i obližnje jedinice lokalne samouprave radi uspostavljanja šire regionalne saradnje“, rekao je Opričić.

(Pančevac/Grad Vršac)