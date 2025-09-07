34 obolela od groznice Zapadnog Nila, 3 u Južnom Banatu

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ saopštio je da su na teritoriji Srbije do 31. avgusta, registrovana 34 slučaja oboljevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji.

Prema podacima dostavljenim Batutu, prijavljeni slučajevi groznice Zapadnog Nila su na teritoriji 12 okruga i to u Beogradu gde je zabeleženo 10 slučajava, kao i u Južnobačkom okrugu gde je zabeleženo osam slučajeva, u Južnobanatskog okrugu zabeleženo je tri slučaja, kao i u Srеdnjоbаnаtskom okrugu gde je takođe zabeleženo tri slučaja, dok je u Severnobanatskom i Moravičkom okrugu zabeležno po dva slučaja.

U Pomoravskom, Podunavskom, Raškom, Braničevskom, Šumadijskom i Zapadnobačkom okrugu zabeležen je po jedan slučaj.

Među obolelima dominiraju osobe muškog pola, a sve obolele osobe su prosečne starosti 65 godina.

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca.

Preporuke koje Batut navodi su upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom, nošenje odeće dugih rukava i nogavica i svetlih boja, preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću, kao da se izbegava boravak na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.

Takođe, Batut navodi da u zaštiti od komaraca doprinosi upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta, kao boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.

Ističu da je poželjno izbegavati područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare. Osim toga, poželjno je smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode, jer se na taj način smanjuje broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja.

U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i suptropskom području, obavezno se pridržavati svih mera prevencije.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca, a glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas.

Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra.

(Pančevac)