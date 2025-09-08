Zavod: Samo jedno kupalište na reci Tamiš „dobro“

Zavod za javno zdravlje Pančevo, na osnovu ugovora sa Gradskom upravom Pančeva, i ove godine sprovodi redovne analize kvaliteta površinskih voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju.

Prema najnovijim rezultatima, kupališta na reci Tamiš u Pančevu i Jabuci, Ponjavici u Omoljici i Banatskom Brestovcu, Dunavu na lokaciji Bela stena (levo i desno od špica) i u Ivanovu ne preporučuju se za kupanje i rekreaciju.

Jedino kupalište na reci Tamiš u Glogonju može se koristiti za kupanje, a voda na toj lokaciji ocenjena je kao „dobra“. Prema indeksu kvaliteta, dobra voda registrovana je i na Tamišu u Jabuci, kao i na Dunavu kod Bele stene, dok je na ostalim mestima kvalitet označen kao loš.

Sa mikrobiološkog aspekta, sva merenja zadovoljavaju propisane vrednosti prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija, a rizik od obolevanja procenjen je kao mali za većinu lokacija, osim za Banatski Brestovac, Ivanovo i pojedine delove Bele stene, gde je procenjen kao umeren.

U skladu sa dobijenim rezultatima, građanima se savetuje oprez pri korišćenju navedenih kupališta, posebno onih koja nisu preporučena za rekreativno kupanje.

(Pančevac)