Praznik fudbala: Kadeti Dinamo 1945 – Omladinac (NB) 14:2 (6:0)

Kadeti „brzog voza“ protiv gostiju iz Novih Banovaca pokazali su da imaju velike ambicije u novoj sezoni i ostvarili su najubedljiviju treću pobedu i nalaze se na čelu tabele. Dobra igra pulena trenera Aleksandra Radovića koji su od samog početka krenuli ofanzivno prema golu Četnika i na kraju meča postigli četrnaest golova u mreži gostiju.

Čak devetorica fubalera Dinamo 1945 se upisalo u strelce u ovom duelu. Pobedniku je rešen u prvom poluvremenu kada su domaći fudbaleri postigli šest golova istakli su se Darko Isailović sa dva gola i tri asistencije, kapiten Božidar Simonović i Miloš Antića.

Dinamo 1945 – Omladinac (NB) 14:2 (6:0) Pančevo. Gledalaca: 80. Sudija: Danilo Obradović (Pančevo) 7. Strelci: Isailović u 11. i 14, Antić u 16. i 62, Simonović u 24, Cvejin u 27, Toškov u 33. iz penala, Jovanovski u 50, Žeželj u 54, Bovdiš u 73. i 79, Tepavac u 78. autogol, Vasić u 81, Mimić u 87. za Dinamo 1945, Tepavac u 7, Radmilović u 90+1 minutu za Omladinac. Igrač utakmice: Isailović. DINAMO 1945: Bulatović – (Mijatović -), Toškov 7,5 (Bojković 7), Isailović 8,5, Antić 8, Cvejin 7,5 (Mišković 7), Jovanovski 7,5 (Vasić 7), Jovanović 7, Boljancu 7 (Čvorović 7), Bovdiš 8, Simonović 7,5 (Mijić 7), Damjanov 7 (Žeželj 7,5). OMLADINAC (NB):Četnik 5 (Savić 5), Jokić 5 (Jovanov 5), Joka 5 (Pribić 5), Pavlović 5 (Glušac 5), Radmilović 5,5, Marčeta 5 (Ranković -), Polić 5 (Komlenac 5), Tepavac 5,5 (Vukobrat -), Talijan 5,5, Motika 5,5, Prijović 5,5.

