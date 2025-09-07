DOLOVO: „Štrudlijada“ privukla mnogo sladokusaca sa raznih strana i meridijana

Kao i godinama unazad „Dolovačka štrudlijada“ ponovo je privukla brojne sladokusce sa raznih strana i meridijana.

Svi oni su na „najslađoj manifestaciji“, koju su po dvadeset šesti put u subotu, 6. septembra, organizovale vredne članice Udruženja žena „Dolovke“, mogli da zadovolje sva svoja gurmanska čula.

U epicentru njihovog interesovanaja bio je naravno čuveni banatskoi kolača, koji se najčešće pravi od maka, ali i od oraha, višanja, rogača i raznih drugih varijanti filova.

Ovo je bio završni čin „Dana štrudle“, na kojem se pored izložbe pomenutih đakonija na platou ispred dolovačkog Doma kulture odvijao i sadržajan kulturno-umetnički program.

To prilikom nastupili su folkloraši KUD-a „Banatski vez“, kao i učenici dolovačkog isturenog odeljenja Muzičke škole „Jovan Bandur“, a nije izostao ni poznati pančevački akustičar Željko Tođeraš.

Manifestaciju je u ime generalnog sponzora Grada Pančeva otvorio većnik zadužen za kulturu Darko Ješić, a potom je predsednica Udruženja žena „Dolovke“ Katica Smiljković pozdravila prisutne i podelilia zahvalnice uvaženim zvanicaima i učesnicama iz brojnih okolnih udruženja žena, koje su imale svoje predstavnike na štandovima i bile veoma zadovoljne gostoprimstvom i prodajom.

– Bilo je divno i mnogo naroda, više nego lane. Zapravo, iz godine u godinu je sve više ljudi kada je reč o izlagačima, a isto važi i za posetioce sa svih strana, kojih je bilo najviše iz Beograda, ali i iz Slovenije, Mađarske, Rusije… S druge strane, sva udruženja iz okruženja bila su prisutna, a kako same kažu sve one su bile prezdovljne uslovima i prodajom. Bilo kako bilo, sve je proteklo u najboljem redu, a da bi smo do toga došli morali smo mnogo da radimo, što se pre svega odnosi na svih 27 članica udruženja žena „Dolovke“. Najstarija među njima osamdesetčetvorogodišnja Najda Jovanović dobila je posebno priznanje. Uprkos tim, godina ona je uvek prva u svemu, od mešenja do kola. Gledajući je kako se bori i mi se trudimo da se ugledamo na nju – navodi predsednica.

