VAK 1926: Prijavite se za 12. Grožđebalske ulične trke

Vršački atletski klub 1926, u saradnji sa Crvenim krstom Vršca, organizuje 12. Grožđebalske ulične trke, za decu Grada Vršca i opština Plandište, Bela Crkva i Alibunar. Učešće je besplatno.

„Prijave su moguće do 17. septembra, informacije se šalju sms porukom na 060 6631 529 ili na mail: jovanovic.drazen72@gmail.com.

Prijava treba da sadrži ime, prezime, godište deteta i klub, školu ili mesto, ukoliko dete nije član nekog kluba.

Na trkama mogu da učestvuju i deca iz drugih opština i gradova, ali će se takmičiti u VK konkurenciji“, saopštili su organizatori.