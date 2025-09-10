4 veslača i trener sa Tamiša u dresu Srbije

U Grčkoj će za vikend biti održano Prvenstvo Balkana u veslanju, na kome će boje Srbije braniti četiri veslača i jedan trener iz Veslačkog kluba „Tamiš” iz Pančeva!

Predstojećeg vikenda, tačnije 13. i 14. septembra, u Grčkoj će biti održano Prvenstvo Balkana u veslanju, na kome će boje Srbije braniti četiri veslača i jedan trener iz Veslačkog kluba „Tamiš” iz Pančeva!

– Naše devojke Nikolina Gerstner i Emilija Jelesijević će zajedno s Lanom Marinković i Lenom Petrović iz VK-a „Crvena zvezda” veslati ženski juniorski četverac bez kormilara. Predstavnici Tamiša u Grčkoj biće i Matea Rajković i Kosta Vujko. Oni će prvog dana takmičenja veslati dubl skul za kadete, a drugog dana će veslati četverac skul za kadete s Gavrilom Macanovićem iz VK-a „Danubius” i Urošem Mihajlovim iz VK-a „Begej 1883” – navode u Tamišu.

Trener ovih posada će biti glavni trener VK-a „Tamiš” Miloš Stanojević.

(Pančevac)