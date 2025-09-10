Jović zvanično u Bajernu: Nije bila samo sportska, već i porodična odluka

Bajern nije naveo detalje ugovora 34-godišnjeg srpskog plejmejkera, koji je za klub iz Minhena već igrao od 2017. do 2019. godine.

Srpski plejmejker Stefan Jović novi je igrač Bajern Minhena, saopštio je danas nemački klub.

Jović je prethodne dve sezone nastupao za Valensiju, a u Bajern je stigao nakon povrede litvanskog plejmejkera Rokasa Jokubaitisa, kog je nemački klub doveo u avgustu.

– Nije tajna da smo morali da reagujemo na tešku povredu Rokasa Jokubaitisa i da je to, tako kasno tokom leta, bilo veoma zahtevno. Zato smo još srećniji što smo uspeli da dovedemo Stefana, iskusnog i poznatog plejmejkera, za koga smatramo da se savršeno uklapa u naš sistem. Osim toga, veoma dobro poznaje Minhen i Evroligu. Stefan je pokazao i na nedavnom Evropskom prvenstvu da je u vrlo dobroj formi. Radujemo se ovom pojačanju u bekovskoj liniji i njegovom pozitivnom uticaju na tim – naveo je sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać, a preneo sajt kluba.

Jović je u karijeri nastupao i za Saragosu, Panatinaikos, Himki, Crvenu zvezdu, Radnički iz Kragujevca i Slogu iz Kraljeva, dok je za reprezentaciju Srbije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u proseku beležio 3,7 poena, 5,5 asistencija, 2,7 skokova i jednu ukradenu loptu.

– Kada sam tokom vikenda čuo za interesovanje Bajerna, odluka je za mene bila odmah jasna. Tada smo imali veoma uspešan period, klub se dosta razvio i tamo smo se osećali veoma, veoma prijatno. Posebno moj najstariji sin ima lepe uspomene na Minhen i odmah je bio oduševljen. Dakle, to nije bila samo sportska, već i porodična odluka. Takođe veoma dobro poznajem medicinski tim, jer je provera u Minhenu svakog leta deo moje pripreme. Spreman sam i radujem se ovom izazovu – rekao je Stefan.

Jović je naveo i da se već čuo sa trenerom Bajerna Gordonom Herbertom.

– Biću spreman, bilo za manje ili više minuta, to će se razvijati. Znam da je treneru odbrana veoma važna i tu želim da pomognem. Uopšteno, to je moja igra – pomoći timu, igrati za ekipu i kontrolisati igru – kazao je srpski plejmejker.

Saigrač Joviću u Bajernu biće i njegov sunarodnik Vladimir Lučić.

(Beta)