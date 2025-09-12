Delegacija iz Kovačice danas na svečanom otkrivanju biste Janka Bulika u Slovačkoj

U okviru manifestacija Godine Slovaka iz dijaspore, danas u 14.30 časova, u gradu Martinu u Slovačkoj Republici biće svečano otkrivena bista dr Janka Bulika, jednog od najznačajnijih predstavnika slovačke zajednice u Srbiji. Bista će biti postavljena ispred II. zgrade Matice slovačke, u Aleji narodnih velikana, u Parku Svetog Ćirila i Metodija.

Ovaj događaj ima veliki simbolički i istorijski značaj, jer se njime odaje počast čoveku koji je čitav svoj život posvetio očuvanju identiteta i kulturnog nasleđa Slovaka na prostorima bivše Jugoslavije.

Svečanosti će, pored domaćina, prisustvovati i delegacija iz Srbije – predstavnici lokalne samouprave opštine Kovačica: predsednik Skupštine opštine Kovačica Jaroslav Hrubik i pomoćnica predsednika opštine Kovačica Marijana Meliš.

U Martinu će biti i predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji Dušanka Petrak, kao i Ana Žolnaj Barca, direktorka Galerije naivne umetnosti u Kovačici, čime se potvrđuje neraskidiva povezanost kulturnih institucija i slovačke zajednice sa obe strane granice.

Dr Janko Bulik bio je doktor pravnih nauka, poslanik Velikog narodnog zbora Jugoslavije, neumorni borac za prava Slovaka, kao i osnivač i prvi predsednik Matice slovačke u Jugoslaviji. Njegov rad i delovanje ostavili su dubok trag u kulturnom i političkom životu, a bista u Martinu biće trajni podsetnik na njegov doprinos očuvanju slovačkog identiteta u dijaspori.

Ovaj svečani događaj deo je šireg programa Godine Slovaka iz dijaspore, kroz koju se promoviše i učvršćuje kulturna povezanost matične zemlje i slovačkih zajednica širom sveta.

(Pančevac/RTV Pančevo)