Kultura Pančevo

Stiven Sigal snima novi film, neke scene snimaće i u Pančevu

11:10

11.09.2025

Podeli vest:

Printscreen/YT

Legendarni glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd, gde će polovinom ovog meseca početi sa snimanjem novog akcionog trilera.

Holivudski glumac Stiven Sigal u srpskoj prestonici snima film “Order Of The Dragon”, u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja i producenta Vjekoslava Katušina.

Reč je o zajedničkoj produkciji hrvatskog Dream Team Pictures i nemačke kompanije Filmworkers, a snimanje bi trebalo da počne u Beogradu sredinom septembra 2025. godine.

Premijera ovog ostvarenja planirana je za 2026. godinu.

Snimanje će se odvijati u Beogradu i Pančevu, a autori su najavili da će film, defitivno, biti povratak u “zlatno doba akcije” 80-ih i 90-ih.

Ovom ulogom ikona akcionih filmova vraća se na veliko platno nakon šestogodišnje pauze.

Sigal će glumiti zajedno sa Ronom Smurenburgom (“Bangkok Dog”), holandskim umetnikom borilačkih veština i glumcem koji je skrenuo pažnju na sebe ulogom u ostvarenju Džekija Čena u filmu “Ko sam ja?” iz 1997. godine.

U glumačkoj postavi će biti i Mihael Pare (“The Debt Collector”), Mišel Kisi (“Kikbokser”) i nemačka manekenka i glumica Alona Herta (“Nepravedna smrt”).

Kako je najavljeno, uskoro će trebalo da bude obelodanjen angažman još dve vrhunske zvezde borilačkih veština.

(Objektiv)

Tagovi

Film Pančevo Stiven Sigal

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.