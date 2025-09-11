Stiven Sigal snima novi film, neke scene snimaće i u Pančevu

Legendarni glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd, gde će polovinom ovog meseca početi sa snimanjem novog akcionog trilera.

Holivudski glumac Stiven Sigal u srpskoj prestonici snima film “Order Of The Dragon”, u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja i producenta Vjekoslava Katušina.

Reč je o zajedničkoj produkciji hrvatskog Dream Team Pictures i nemačke kompanije Filmworkers, a snimanje bi trebalo da počne u Beogradu sredinom septembra 2025. godine.

Premijera ovog ostvarenja planirana je za 2026. godinu.

Snimanje će se odvijati u Beogradu i Pančevu, a autori su najavili da će film, defitivno, biti povratak u “zlatno doba akcije” 80-ih i 90-ih.

Ovom ulogom ikona akcionih filmova vraća se na veliko platno nakon šestogodišnje pauze.

Sigal će glumiti zajedno sa Ronom Smurenburgom (“Bangkok Dog”), holandskim umetnikom borilačkih veština i glumcem koji je skrenuo pažnju na sebe ulogom u ostvarenju Džekija Čena u filmu “Ko sam ja?” iz 1997. godine.

U glumačkoj postavi će biti i Mihael Pare (“The Debt Collector”), Mišel Kisi (“Kikbokser”) i nemačka manekenka i glumica Alona Herta (“Nepravedna smrt”).

Kako je najavljeno, uskoro će trebalo da bude obelodanjen angažman još dve vrhunske zvezde borilačkih veština.

