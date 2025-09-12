Dolovo: Održana radionica Biotehnologija budućnosti – nauka i mašta

U susret ovogodišnjoj konferenciji AI_4_LIFE: Biotech Future Forum 2025, koju organizuju Vlada Republike Srbije i njen Centar za četvrtu industrijsku revoluciju, u partnerstvu sa Svetskim ekonomskim forumom i UNDP-om, uz podršku BIO4 kampusa, zajedno sa Centrom za promociju nauke, u OŠ Aksentije Maksimović u Dolovuu realizovana je radionica za učenike šestog razreda.

Cilj ovih radionica je da se učenici na interaktivan i njima prilagođen način upoznaju sa osnovama biotehnologije i veštačke inteligencije, da shvate kako ove discipline pomažu u rešavanju globalnih problema i da nauče da povezuju kritičko razmišljanje sa kreativnim izražavanjem.

Kroz kratku prezentaciji i razgovor, učenici su se upoznali sa praktičnim primerima primene biotehnologije (u medicini, industriji ili zaštiti životne sredine), a zatim su im predstavljeni načini na koje veštačka inteligencija deluje kao moćan alat u unapređivanju ovih oblasti.

Nakon toga, učenici su pokazali svoje razumevanje ovih tema kroz crteže i različite likovne izraze. Ovakvim pristupom, podstiče se spoj nauke i umetnosti, koji ima potencijal da na jedan drugačiji način mladima približi kompleksna znanja i pojmove.

Najbolji radovi biće izloženi tokom trajanja Biotech Future Foruma (27-29. oktobra 2025. godine) u Ložionici, u Beogradu. Hvala Jovani i Aleksi iz Centra za promociju nauke Republike Srbije!

(Pančevac)