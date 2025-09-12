„Zvuci srca“ proslavili prvi rođendan

Specifični kafić i radni centar „Zvuci srca“ u Pančevu, u kojem su zaposlene osobe sa intelektualnim poteškoćama, proslavio je svoj prvi rođendan. Svečanom događaju je pored mnogobrojnih prijatelja i sugrađana prisustvovala i Sanja Patalov Stojadinović, član Gradskog veća grada Pančeva zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.
„Radni centar „Zvuci srca“, obeležava svoj prvi rođendan i do sada ste dokazali da ovo nije samo kafić gde se pije kafa i druži, već i simbol inkluzije, zajedništva, podrške i razumevanja. Svakoga dana pokazujete da inkluzija nije samo na papiru, već stvarna praksa, mogućnost da osobe sa intelektualnim poteškoćama dobiju svoje radno mesto, pokažu svoje sposobnosti i doprinesu zajednici. Ponosni smo što Pančevo ima ovakav primer dobre prakse i što zajedno promovišemo jednakost u davanju prilika svakome da radi, da doprinosi zajednici i učestvuje u javnom i kulturnom životu. Grad Pančevo će nastaviti da vas podržava i podstiče da zajedno nastavimo da širimo mrežu podrške, da razvijamo i unapređujemo inkluzivnu politiki i da gradimo društvo u kojem svako ima svoje mesto. Ovo je samo početak, zajedno nastavljamo da stvaramo Pančevo kao grad jednakih šansi za svakoga“, rekla je Sanja Patalov Stojadinović poželevši im srećan rođendan.
Zaposleni u kafiću „Zvuci srcu“ kažu da je protekla godina bila puna izazova i prilika za sticanje novih znanja, ali i da predstavlja mesto koje ih sve ispunjava pozitvnom energijom. Verica Sretenović, mama dečaka koji radi u centru i zakonski zastupnik istakla je da im je misija da kroz rad i druženje grade inkluzivno društvo u kome se vrednuje svaka osoba i u kome svako ima priliku da doprinese.
„Danas sa ponosom obeležavamo prvi rođendan Kafe radnog centra „Zvuci srca“ u Pančevu. Za samo godinu dana ovaj prostor postao je mesto gde osobe sa intelektualnim smetnjama mogu da pokažu sve svoje sposobnosti, da rade, uče i budu deo zajednice. Zahvalni smo svim prijateljima, donatorima, institucijama i sugrađanima koji su nas podržali od samog početka. Njihova podrška nam daje snagu da nastavimo dalje, sa verom da ovo nije samo naš uspeh, već zajednički. Želimo da „Zvuci srca“ u godinama koje dolaze ostanu primer dobre prakse i mesto gde se ljudi susreću, druže i stvaraju toplije društvo za sve nas“ naglasila je Verica Sretenović.
Kafić „Zvuci srca“ nudi jedinstveno iskustvo koje spaja ukusnu kafu, kreativne radionice i šarmantnu prodavnicu, dok podržava i osnažuje osobe sa smetnjama u razvoju. Od ponedeljka do subote vrata ovog specifičnog kafića su otvorena od 9 do 21 sat za druženje uz kafu i kolač ili kupovinu bedževa, majica, šolja i cegera u ul. Žarka Zrenjanina br. 4 u Pančevu.
(Pančevac)