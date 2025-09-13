Skupština opštine Bela Crkva usvojila prvi rebalans budžeta

Skupština opštine Bela Crkva održala je VII redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Marjan Aleksić, a pred odbornicima je bilo sedamnaest tačaka dnevnog reda.

Predlog Odluke o pristupanju izmenama Statuta opštine Bela Crkva obrazložila je sekretar skupštine Jadranka Milosavljević.

Odbornici su tokom sednice razmatrali i usvojili i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine za 2025. godinu u periodu januar – jun 2025. godine.

Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2025. godinu obrazložila je načelnica odeljenja za finansije Svetlana Kitanović.

Odbornici su usvojili i Izveštaj o radu DJUP „Belocrkvanska jezera“ Bela Crkva za 2024. godinu, Izveštaj o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2025. do 30.06.2025. godine, kao i Predlog izmene Plana poslovanja DJUP „Belocrkvanska jezera“ za 2025. godinu.

Usvojen je i predlog izmena Plana poslovanja „Ušće“ d.o.o Bela Crkva za 2025. godinu kao i izmena Pravilnika o radu ovog preduzeća.

Odbornici su usvojili Odluku o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Bela Crkva za 2025. godinu, Odluku o mreži obrazovnih grupa dece u Predškolskoj ustanovi „Anđelka Đurić“, sa brojem uspisane dece po grupama u školsku 2025 /2026. godinu, kao i odluku o izmenama i dopunama odluke o održavanju javnih zelenih površina. Usvojena je i odluka o podizanju spomenika Melaniji Bugarinović.

U okviru poslednje tačke Dnevnog reda, usvojen je komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Bela Crkva.

(Pančevac)