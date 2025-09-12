Evo šta je Vučić odgovorio na pitanje sa kim se bori Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je na Informer televiziji.

Pored šefa države, u studiju su i Jovana Joksimović, glavna urednica Tanjuga, kao i biznismen Branko Babić.

Predsednik Vučić i gosti razgovaraju o najvažnijim aktuelnim temama, uključujući napade na vojsku, crkvu i državu, ubistvo Čarlija Kirka, najave tzv. „nepalskog scenarija“ u Srbiji, ali i sve masovnije antiblokaderske skupove širom zemlje.

Na samom početku predsednik je govorio o atentatu na Čarlija Kirka, bliskog saradnika Donalda Trampa.

– Ja mislim da ljudi to posmatraju kao „dogodilo se negde, nema veze sa nama“, ali ja mislim da će to što se dogodilo biti jedan u nizu događaja koji će da predstavlja prekretnicu u budućnosti. Sa trampom se nije uvek lako usaglasiti, ali ovoga puta bi se sa njim, stoprocentno složio. Želeo bih da kažem nekoliko važnih stvari – rekao je predsednik i dodao:

– To što se dogodilo Čarliju Kirku niko nije očekivao posle atentata na Donalda Trampa a pogotovo to niko nije očekivao u Americi da se desi. Ovo što se dogodilo juče je zastrašujuće, a strašnije od svega su reakcije jednog dela Amerike koji ga nije podržavao. Taj deo Amrike je pokazao svoju neljudskost.

Kad su izbori?

O tome koji su potencijalni datumi za izbore, predsednik je rekao: – Svako ko politički razmišlja bi razumeo da je moguće da prevremeni izbori budu ili april ili maj sledeće godine, ili decembar sledeće godine. Ja bih voleo da budu u decembru sledeće godine. – Podneo bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene – navodi šef države.

Predsednik se zatim osvrnuo na atentat na Roberta Fica.

– Videli ste i na Roberta Fica je ispaljeno nekoliko hitaca. Imao je svoje mišljenje isto kao i Kirk koji je ubijen zbog svog mišljenja. On je upucan zato što drugačije misli. Prevešću vam stvari na našu zemlju da vidite kako je to. I Nepal i Čarli Kirk su bili planirani da se dese u Srbiji, ali zahvaljujući mudrim ljudima kao i dobrim potezima vlasti nije se desilo. Kada se pojave mladi studenti, najbolji ljudi, najbolji studenti sa prosekom 10.0 i kažu da hoće da rade svoj posao, to blokadere dovede do ludila. Oni se raduju izlivu krvi Dark Glišića u živom programu. Čovek je imao izliv krvi u mozak, oni su sladostrasno navijali da ne preživi. Vi se pitate kakvi su to ljudi, nenormalni ja da vamkažem.

– Postalo je normalno da vam kažu zapalila se vatra u prostorijama SNS-a. Sve nenormalno postalo je normalno. To su uradili kroz ogroman novac. U Nepalu su ubili 25 ljudi, i onda sledeći dan im je u nekom rasporedu pisalo i mrtvi-hladni čiste grad od opušaka. Ma baš ih briga. Ništa ih to ne interesuje. Ubijete ljude, pa idete i čistite opuške. Da se vratim na Kirka. Ti levičari koji glume avangardu i elitu, oni su sebi dali dozvolu za ubijanje i rešili da oni imaju pravo da ubijaju, a vi drugi nemate pravo da nas pogledate popreko.

– Kad žive hoće da spale ljude u prostorijama SNS-a, ne mogu u pritvoru da se zadrže 24 sata. Taj liberalni pokret nam je napravio to da su nam kućni ljubimci preči od dese i da svako od nas mora da voli više ljubimce od dece da se ne bi zamero levičarskoj eliti. Takve kod kojih ne mogu da promene, za te ljude je dozvoljeno da izvrše to što ste vi izvršili kod Čarlija Kirka. Izvršen je atentat na Donalda Trampa i posle toga nikom ništa. A zamislite da je izvršen atentat na nekog od njih, 3 godine nam se ne bi skinuli s kičme. Koliko se čudnih stvari u svetu dešava, reći ćete da je slučajnost. Indonezija sad, kad je Prabovo pobedio, odmah su krenule demonstracije jer Prabovo vodi nezavisnu politiku, više nisu ničije sluge. Imaju prijateljstvo sa mnogim zemljama, odmah imate krvave ruke na ulici. U Bakuu je u jednom danu bilo 95 mrtvih, a trajalo je danima, nedeljama.

– I onda Nepal. Graniči se sa Kinom i Indijom. Kad Kina i Indija počinju da sarađuju međusobno, izbija revolucija u Nepalu. Više će Ameriku iznutra promeniti ubistvo Čarlija Kirka, a ujedinio ih je islamski napad na kule bliznakinje. To je pokazalo da mogu da budu snažna jedinstvena ozbiljna i odgovorna nacija, a ovo je kao da je sekira podelila drvo na pola. Međutim, američka država je ozbiljna država. Već danas su krenuli da otpuštaju i profesore i medicinske sestre koji prave šale na račun smrti Čarlija Kirka. Nadam se da je to izazvalo bes kod onog ozbiljnijeg dela Amerike.

– Da se raduješ nečijoj smrti i da pevaš? Idi sine prvo da te otac i majka pogledaju, onda se javi bolnici da te dobro ispitaju. Čarli Kirk ima dvoje male dece, 31. godinu je čovek imao. Šta je uradio? Je l’ mu lupio šamar? Jedino što je uradio je da je govorio ono što misli.

– Svačiji život vredi više nego život Fica, Orbana, bilo koga od nas. Kao i ovde, sve su uspeli da nam unište. Pokušali su i uspeli u tome da unište sve ono pristojno što smo imali. Sve one vrednosti našeg društva, sve političke vrednosti i slobode koje smo imali su nam uništili. U pozorište idu samo njihovi politički poslušnici i oni koji žele da im se dodvore. Što da ja idem na političke performanse, da gledam krvave ruke? A ja te plaćam. Ko si ti da tim političkim performansima kvariš bilo šta?

– Njih 3.000 je urlikalo „Vučiću, pederu“, što meni nimalo ne smeta, a smeta tim momcma. Vi niste došli da podržite te momke, Nikolu Jokića koji je dao srce na terenu, već da podržite nečije političke ideje, čemu apsolutno tu nije mesto. Ne postoji manifestacija koju nisu uspeli da pokvare. Da bi seli u ovu fotelju i razorili ovu zemlju. Zapamtite, sednu li u fotelju, budu li preuzeli vlast, uništiće nam zemlju, neće im biti potrebno duže od 6 meseci. Ovima iz DOS-a je bilo potrebno dve godine da nam unište i opljačkaju sve. Uništili bi nam vojsku, vratili bi je na one pozicije gde je bila 2008. godine kad nije postojala. Zahvaljujući vama ljudi u Srbiji, jer ste vi ulagali taj novac, danas je naša vojska veoma snažna, a ja to teško izgovaram jer ja znam sve njene slabosti, neuporedivo s onim što smo imali nekada. Sve su pokušali da unište.

– Nije policija sačuvala državu, ni vojska ni ovaj ni onaj. Sačuvao ju je narod jer je osetio i dobro razumeo šta se dešava. Jer su rekli „hoćemo da živimo pristojno i normalno, nećemo ludake“.

„Oni znaju da mi znamo“

– Glavni organizator dolazi obojenih revolucija dolazi spolja. Oni su radili na umrežavanju i finansiranju naših ljudi. Oni su pravili mrežu školske dece. To su pripadnici različitih obaveštajnih službi, oni su to radili iz više zemalja. Bar tri zemlje su se posebno angažovale. Primoran sam da ne izgovorim, zato što bih time srušio poziciju Srbije i njene neutralnosti i prema tim zemljama, a te zemlje znaju da mi znamo da one to sprovode – navodi Vučić.

Borimo se protiv ljudi bez lica

– Borimo se protiv ljudi bez lica, ljudi bez emocija, bez plana, ideje. To je trik u sporovođenju obojenih revolucija – krij te lice. U Hongkongu – pod kodnim imenomom voda, oni su govorili – krijte lice. Zato je važno to proučavati, kako ih je Kina otkrila – kazao je Vučić odgovarajući na pitanje Jovane Joksimović.

O obojenoj revoluciji

– Kasnili smo, ja sam bio kriv. Razni savetnici su me savetovali da ponudim dijalog. Sutradan su odbili. Ja nastavio. Nudim vam dijalog, toliko dokumenata objavljeno, toliko postupaka pokrenuto… I onda sam se čuo sa jednim strancem sa Istoka. I on mi je rekao – dobro ste ovo hendlovali, ali ne dovoljno dobro. Onda mi je rekao – vidite predsedniče, ne smete da im pustite ceo teren da se oni igraju. I ja sam tada rekao ljudima – menjamo sve – objašnjava predsednik.

– Rekao sam hoćete da se borite ili šta ćete? Miloš nije išao na odmor nigde, Ana se borila i više nego što sam očekivao. Rekao sam: „Hoćemo li da se borimo? Oni će da nam unište zemlju. Pobiće nam decu“. To sam video. Rekao sam da neću to da dozvolim. Oni su rekli „hoćemo“ – dodaje šef države.

(K1info)