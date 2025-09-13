Vatrogasci iz Pančeva učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade u Pančevu učestvovali su u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Akcija se tradicionalno održava u pančevačkom odeljenju Sektora za vanredne situacije, povodom njihovog dana i slave, koji se obeležavaju 17. septembra.

Jedan od događaja kojim se obeležava dan Sektora za vanredne situacije i slava, 17. septembar jeste i akcija dobrovoljnog davanja krvi. Prema rečima Predraga Aničića, zamenika komandanda vatrogasno – spasilačke brigade u Pančevu ovaj događaj je već tradicionalna svakog septembra i pravi je način da mladi ljudi koji prvi put daju krv postanu redovni davaoci.

Akciju su zajedno organizovali Zavod za transfuziju Vojvodine i Crveni krst Pančevo, a prema rečima doktorke Stefani Delić, ovakve akcije su najbolji način za prikupljanje novih jedinica krvi.

– Ovakve akcije, ovako dobro organizovane akcije, sa dobrim odzivom, su izuzetno značene kako za Zavod, tako generalno i za stabilne zalihe krvi. Shodno tome, zapravo se zahvaljujemo i samim organizatorima ovde iz Vatrogasnog doma, a i svakom vatrogascu koji je ponosno došao. Ponosni smo naročito na činjenicu što je veći broj, čak, ja mislim, skoro svi su dali danas prvi put ovde kod nas krv. Tako da, eto, nadam se i da danas sutra, kad se vrate u svoje mesta, kad završe obuku, da će i tamo nastaviti davanje krvi.

Prema rečima Milice Todorović, sekretarke Crvenog krsta Pančevo, vatrogasno- spasilačka brigada u Pančevu je brigada na koju se Pančevci oslanjaju u mnogo čemu. Pored svog humanog poziva, oni i učestvovanjem u ovakvim akcija pokazuju svoju humanost.

– Čestitamo im njihov dan, koji su odlučili da, kao i po tradiciji u prethodnim godinama, obeleže na ovaj način i, pored toga što je njihov poziv, ima i tu humanitarnu crtu. Sam čin dobrovoljnog davanja krvi je još jedan veliki znak njihove solidarnosti sa našim Pančevkama i Pančevicima, da im i njihovo lično delo, krv koju daju, bude doprinos zdravlju naših Pančevki i Pančevaca. Mi znamo da će oni svoj posao obavljati na najbolji mogući način, kao što su uvek i do sada radili, jer prosto imamo sa njima dugogodišnje iskustvo i opredelenje biti vatrogasac, spasilac, već sam po sebi je nešto što čovek nosi u sebi.

Zahvaljujući akciji koja je ogranizovana u pančevačkom Vatrogasnom domu, poboljšana je situacija sa zalihama krvi koje su ovih dana u padu. Zato iz Zavoda apeluju na sve da davaoce dođu na akcije koje će biti organizovane u narednom periodu.

()Pančevac/RTV Pančevo)