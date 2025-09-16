Plandište: Nova digitalna oprema za OŠ „Dositej Obradović“

U eri razvoja tehnologija i njenoj implementaciji u školstvo, nabavka digitalne opreme od velikog je značaja za unapređenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika“, naveo je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

Na osnovu odluke koju je usvojila Vlada Republike Srbije i Ministarstvo pravde, Osnovnoj školi Dositej Obradović iz Plandišta odobrena su sredstva za realizaciju projekta „Digitalizuj, aktiviraj i usvoji znanje“.

U okviru ovog projekta planirana je nabavka digitalnih nastavnih sredstava, opreme i pametnih tabli za unapređenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika.

Ukupna vrednost dodeljenih sredstava u skladu sa odobrenom konkursnom dokumentacijom iznosi 651.780,00 dinara. Svečanom potpisivanju ugovora prisutvovala je direktor osnovne škole Sava Divljakov.

„Tokom prethodnih godina, zahvaljujući sredstvima po osnovu konkursa Ministarstva pravde, realizovani su značajni projekti koji se tiču razvoja i unapređenja školstva. Odobreni projekti sanacije objekta u Velikoj Gredi i Miletićevu, nabavka opreme za školu u Plandištu nastavak je uspešne saradnje na razvoju i unapređenju školstva na teritoriji Opštine Plandište. Nabavka opreme i digitalnih nastavnih sredstava u velikoj meri će olakšati rad nastavnicima i omogućiti lakše usvajanje znanja učenika. U eri razvoja tehnologija i njenoj implementaciji u školstvo, nabavka digitalne opreme od velikog je značaja za unapređenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika“, naveo je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

(Pančevac)