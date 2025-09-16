Galerija „Jovan Popović“ Opovo: Nikola Opačić – Put prema mom kiosku

U Galeriji „Jovan Popović“, 21. septembra (nedelja) u 18 časova, održaće se otvaranje izložbe arhitekte Nikole Opačića – Put prema mom kiosku.

U fokusu izložbe je legendarni jugoslovenski kiosk K67 – kultni primer modularne arhitekture i urbanog dizajna koji je obeležio prostor bivše Jugoslavije. Opačić predstavlja ovaj objekat ne samo kao arhitektonski fenomen, već kao simbol modernizacije, progresa i kolektivnog sećanja. Jedan od centralnih segmenata izložbe je model kioska u obliku Lego seta, koji je autor prijavio na zvaničnu platformu Lego Ideas.

U pratećem programu organizovaće se kreativne radionice za decu i odrasle pod nazivom „Pet stvari koje nisam naučio na fakultetu, ali jesam kroz igranje Lego kockama“. Radionica je namenjena svima uzrasta od 7 do 77 godina i osmišljena je kao interaktivna igra tokom koje učesnici istražuju osnovne principe arhitektonskog projektovanja uz pomoć Lego kocki.

Polaznici će kroz pet zabavnih i neočekivanih zadataka učiti: kako prostor funkcioniše, kako se oblikuje, šta znači dobro arhitektonsko rešenje, kako se arhitektura uklapa u svakodnevni život u Srbiji. Radionica podstiče kreativnost, razmišljanje „van kocke“, saradnju i lični izraz, bez pritiska da se napravi „savršena“ građevina.

Termini radionice su 27. septembar od 16:00 do 18:00 i 11. oktobar od 16:00 do 18:00. PRIJAVE:

putem mejla: kulturnicentaropovo@gmail.com ili telefonom: 063 7174 370

U prijavi navesti: ime i prezime učesnika, uzrast i izabrani termin (27.9. ili 11.10.).

(Glas Opova)