Selo Kulturna dešavanja

GLOGONJ: „Dani Rumuna“ narednog vikenda

13:30

16.09.2025

Podeli vest:

Foto: Privatna arhiva

Kulturno-umetničko društvo „Veselija“ organizovaće narednog vikenda četrnaestu manifestaciju „Dani Rumuna u Glogonju“.

Prvog dana u petak, 19. septembra, biće postavljena izložba starih fotografija, domaće radinosti i tradicionalnih jela u lokalnom Domu kulture, što će se nastaviti i sutradan.

Drugog dana, u subotu, 20. septembra, od 17 sati, biće upriličen koncert narodne muzike na platou lokalnog Doma kulture, na kojem će nastupiti gosti iz Srbije i Rumunije.

Kulturno-umetnički program potrajaće oko dva sata.

 

Ovom prilikom KUD „Veselija“ proslaviće i 87 godina postojanja i neprekidnog rada.

(Pančevac/J. Filipović)

GLOGONJ: „Veselija” razveselila narod za Kirvaj

Petrovdan u Glogonju: Od folklora do malog fudbala

Tagovi

Dani Rumuna Festival rumunskog folklora Glogonj

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.