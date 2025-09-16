GLOGONJ: „Dani Rumuna“ narednog vikenda

Kulturno-umetničko društvo „Veselija“ organizovaće narednog vikenda četrnaestu manifestaciju „Dani Rumuna u Glogonju“.

Prvog dana u petak, 19. septembra, biće postavljena izložba starih fotografija, domaće radinosti i tradicionalnih jela u lokalnom Domu kulture, što će se nastaviti i sutradan.

Drugog dana, u subotu, 20. septembra, od 17 sati, biće upriličen koncert narodne muzike na platou lokalnog Doma kulture, na kojem će nastupiti gosti iz Srbije i Rumunije.

Kulturno-umetnički program potrajaće oko dva sata.

Ovom prilikom KUD „Veselija“ proslaviće i 87 godina postojanja i neprekidnog rada.

(Pančevac/J. Filipović)

