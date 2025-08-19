GLOGONJ: „Veselija” razveselila narod za Kirvaj

Kulturno-umetničko društvo „Veselija” iz Glogonja i tokom leta nastavlja s nastupima u zemlji i inostranstvu.

Tako se ova agilna organizacija najpre uspešno predstavila 2. avgusta u rumunskoj Deti sa orkestrom, vokalnim i instrumentalnim solistima.

Sledeći nastup „Veselija” je imala u petak, 15. avgusta, u matičnom selu, kada je obeležena rumunska crkvena slava Velika Gospojina, popularni kirvaj.

Tim povodom najpre je u jutarnjim satima služena liturgija u rumunskoj pravoslavnoj crkvi Uspenje Presvete Bogorodice, a uveče je održana tradicionalna igranka u dvorištu tog verskog objekta.

Posetioce je kao i mnogo puta tom zgodom dobro zabavio orkestar KUD-a „Veselija”, koji su činili Zoran Ivanović (gitara), Korneliju Idvorjan (saksofon), Mile Marković (bas), Dorel Mik (harmonika), Žarko Stoševski (frula), Vanđel Mitrevski (doboš) i Dorel Marjanu (harmonika).

Program je započeo spletom narodnih pesama, a nastupili su i vokalni solisti Viktorija Stojku iz Glogonja, Joana Subić iz Beograda i Konstantin Deheljan iz Ovče.

Prijatno je iznenadio i sveštenik Kristijan Babuc, koji je otpevao nekoliko rumunskih tradicionalnih pesama.

Folklorni ansambl KUD-a „Veselija” predstavio se koreografijom iz Transilvanije.

Glogonjci, kao i gosti iz okolnih mesta, ubrzo su se priključili igranju, što je potrajalo oko dva i po sata.

(Pančevac/J. Filipović)

MZ Glogonj: Nastavljeno uređivanje izletišta Skela na Tamišu

Glogonj: Obeležena seoska slava Petrovdan