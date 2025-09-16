Veterani proslavili Dan zastave i napisali jednu lepu pesmu

Korisnici Gerontološkog centra u Pančev u i ove godine su obeležili Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U to ime nastala je i jedna lepa pesma koju je napisao korisnik Stojilo J.

Prenosimo je u celosti:

Dan zastave

Dan zastave, kao praznik,

treba pravilno shvatiti,

a suštinu njegovu,

poštovanjem prihvatiti.

Ta suština za nas je,

naša majka i očinstvo,

kroz koje se ogleda

svo srpsko jedinstvo.

Drugi segment potreban je,

kao žednom voda,

takvu želju Srbin ima,

da dodje sloboda.

15.septembra,

Solunski front je probijen

pa je tada za Srbiju,

pravi put dobijen.

Zato se ovaj praznik,

15.septembra slavi,

koga pravi rodoljub,

ne može da zaboravi….

(Pančevac)

