Predsednik Vučić iz Japana: Razgovor sa japanskom vladom je važan politički čin

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Japana, i prokomentarisao susrete sa japanskim carem Naruhitom i premijerom Išibom. On je takođe iskoristio priliku i prokomentarisao događanja u našoj zemlji.

“Najpre smo imali jutros sastanak kod japanskog cara, to je posebna čast i važna slika za Srbiju”, rekao je najpre Vučić, i dodao da su carevi roditelji bili u poseti Srbiji: “Zanimljivo je da su njegovi otac i majka bili u poseti, kao prestolonaslednici, 1976. godine, svaki susret sa njima je važan.”

“Imali smo više susreta ovde u Japanu, ali u Srbiji ne. Zbog toga sam pozvao cara da poseti Beograd. Iskoristio sam priliku da zamolim japanskog cara da poseti Srbiju. On je mlad, 65 godina i verujem da će razmostriti mogućnost dolaska”, rekao je on.

“Hvala japanskim domaćinima na ovakvom gostoprimstvu”, rekao je on.

O političkim temama je, kako kaže više govorio na sastanku sa japanskim premijerom, Šigeru Išibom.

“O svim važnim pitanjima. Ljudi u Srbiji treba da znaju da japanske kompanije zapošljavaju oko 7.000 ljudi u Srbiji, drugi su najveći donator u Srbiji. Japanske kompanije sve više ulažu u poslednje vreme”, objasnio je Vučić.

“Čini mi se da sam sa japanskim kolegama došli do razumevanja o situaciji u svetu i Srbiji. Premijer Išibu je jako načitan i pametan čovek, verujem da on jako dobro sagledava situaciju u svetu”, dodao je on.

“Sad nam predstoje razgovori sa kompanijama i onda večera sa njima. To je radna večera na kojoj odgovarate na pitanja i gledate da popravite stvari kojima investitori nisu zadovoljni. Sutra imamo sastanak sa njihovim poslovnim asocijacijama i vraćamo se za Beograd”, saopštio je Vučić.

O komentarima opozicije

Na komentar Ponoša o njegovom boravku u Japanu, kao i o pripremi vojne parade Vučić je rekao: “Iz njegovih koemntara ljudi najbolje i najlakše vide razliku. Oni su komentarisali, ništa im drugo ne preostaje. Ja radim,a oni komentarišu.”

“O tome gde sam proveo praznik, neretko se dešava da ja praznike, pa i na svoju slavu ja putujem i radim. Ja sam praznik proslavio sa našim japanskim prijateljima, ali sam i nešto uradio za našu zemlju”, dodao je on. “Razgovor sa japanskom vladom nije gubljenje vremena za mene, to je važan politički čin. Šta god uradio i kako god, nikada im neće biti dobor. Ne moram nikome da objašnjavam koliko je teško izdržati.”

O vojnoj paradi “Što se vojne parade tiče, ne pravimo mi nikakvu buku, samo želimo građanima da predstavimo njihovu vojsku. To je ono što smo radili 13, 14 godina. To može samo jaka i stabilna država”, rekao je Vučić i dodao: ” Ja mislim da ljudi vide ogroman trud. To nije uvek jednostavno, ne mogu to neki da razumeju. Nikada to nije bio deo njihovog karaktera. Što se tiče vojne parade, ne dižemo nikakvu buku, samo hićemo da pokaemo koliko je vojska napredovala. Neću nikakav govor da držim. Dela su moje najbolje reči.”

Vučić je potom najavio velike promene u državnim strukturama.

“Što se tiče promena, biće ih mnogo. Kad kažu da se spremaju promene u policiji i na drugim mestima i kukaju zbog toga, onda vam je jasno kako je državni udar bio organizovan i koliko su imali duboki upliv u državne institucije i kako su radili na rušenju države. Umesto da se izvinjavam i pravdam ja se time hvalim i najavljujem i to će da gledaju u narednom periodu”, rekao je on i dodao: “Srbija je izgubila mnogo snage i energije dok ih nije pobedila i mnogo novca je uloženo u rušenje države i opet nisu uspeli. Ostaje da se zahvalim onim ljudima koji su štitili i branili državu i nisu tražili mesto u obojenoj revoluciji, ne bi li obezbedili sebe. Ne pada mi na pamet da se pravdam, ja se time hvalim i potvrđujem da će mnogo promena u državnim strukturama da bude.”

Vučić je zatim prokomentarisao informacije ruskih obaveštajnih službi o pripremi Mejdana u Srbiji, i tom prilikom se zahvalio ruskim prijateljima na informacijama i pomoći.

Govoreći o izveštaju ruskih službi da EU priprema Majdan u Srbiji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Osake poručio da zna da blokaderi neće tek tako lako odustati i da spremaju završni udarac.

Srbija, prema rečima Vučića, s pažnjom uvek prati izveštaje ruzskih službi, i kad nas kritkiju zbog municije.

“Pažljivo pročitamo i analiziramo, našim ruskim partnerima odgovorimo, određene mere primenimo. To je jedna od jamoćnijih spoljno-političkih službi, agencija, kako god hoćete da ih nazovete”, rekao je Vučić iz Osake.

“Nemam nikave sumnje da oni koji su organizovali obojenu revoluciju ne mogu tek tako da odusatanu. Suviše para je u to uloženo”, dodao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ovo je završni pokušaj oduzimanja vlasti na silu. “Mi smo spremni za taj pokušaj”, rekao je predsednik Srbije.

“Spremni smo i od 15 marta. Možda smo bili nespremni u decembru, januaru…, ali od 15. februara smo već spremniji i stvati su drugačije. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša služba će ih dodatno kontaktirati”, istakao je Vučić i za kraj naglasio: “Mi ćemo Srbiju sačuvati.”

(Pančevac)