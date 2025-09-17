Pantransport: Gradske linije saobraćaju radnim danima na pola sata

Autobusi Pantransporta od početka septembra saobraćaju po zimskom redu vožnje. Najviše promena ima na gradskim linijama koje tokom trajanja školske godine saobraćaju radnim danima na svakih trideset minuta, kaže Ivan Cvetanović rukovodilac saobraćaja u Pantransportu.

Autobusi Pantransporta sa početkom nove školske godine počnu da saobraćaju po takozvanom zimskom redu vožnje, jer se povećava broj putnika koji koriste usluge ovog preduzeća. Posle godišnjih odmora i većina Pančevaca se vraća na posao i zato je važno da gradske linije voze češće, na svakih 30 minuta.

– Linija 4 nije saobraćala van vršnog opšterećenja 30 minuta, sad saobraća tokom čitavog dana do 17 sati na 30 minuta. Isto se odnosi i na liniju 14 koja sa da saobraća na 30 minuta, kao i linije 6 i 7 u kombinaciji. Linija broj 14 posla 17 sati saobraća na svikih 60 minuta

Pojedine gradske linije Pantransporta su tako usklađene da kada jedan linija završi sa vožnjom nastavlja druga, kako bi putnici imali nove polazak na svakih pola sata.

– To je specifično za naselje Strelište i Vojlovica, tu imamo linije 6 i 7 koji imaju potpuno isti deo trase od centra grada do stajališta kod Rafinerije, tako da na svakih 60 minuta saobraća linija broj 6, takođa na svakih 60 minuta ide i linija broj 7 što je u proseku na svakih 30 minuta

Tokom čitave godine nema jedino izmena na liniji prema Beogradu, koja radnim danima ima polaske na svakih 15 minuta, jer je koristi i najviše putnika. Prema rečima Ivana Cvetanovića sa početkom oktobra očekuje se povećan broj putnika na liniji prema glavnom gradu. U tom slučaju biće i dodatnih polazaka za Beograda, kažu u Pantransportu.

