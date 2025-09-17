Pančevo Servisne informacije

Pantransport: Gradske linije saobraćaju radnim danima na pola sata

12:00

17.09.2025

Foto: Milan Šupica

Autobusi Pantransporta od početka septembra saobraćaju po zimskom redu vožnje. Najviše promena ima na gradskim linijama koje tokom trajanja školske godine saobraćaju radnim danima na svakih trideset minuta, kaže Ivan Cvetanović rukovodilac saobraćaja u Pantransportu.

Autobusi Pantransporta sa početkom nove školske godine počnu da saobraćaju po takozvanom  zimskom redu vožnje, jer se povećava  broj putnika koji koriste usluge  ovog preduzeća. Posle godišnjih odmora  i većina Pančevaca se vraća na posao i zato je važno da gradske linije  voze češće, na svakih 30 minuta.

– Linija 4 nije saobraćala van vršnog opšterećenja 30 minuta, sad saobraća tokom čitavog dana  do 17 sati na 30 minuta. Isto se odnosi i na liniju 14 koja  sa da saobraća na 30 minuta, kao i linije 6 i 7 u kombinaciji. Linija broj 14  posla 17 sati saobraća na svikih 60 minuta

Pojedine  gradske linije Pantransporta   su tako usklađene da   kada jedan linija završi  sa vožnjom nastavlja druga, kako bi putnici imali nove polazak na svakih pola sata.

– To je specifično za naselje Strelište i Vojlovica, tu imamo linije 6 i 7 koji imaju potpuno isti deo trase od centra grada do stajališta kod  Rafinerije, tako da na svakih 60 minuta saobraća linija broj 6,  takođa na svakih 60 minuta ide i linija broj 7 što je u proseku na svakih 30 minuta

Tokom čitave godine nema jedino izmena na  liniji prema Beogradu, koja radnim danima ima polaske na svakih 15 minuta,  jer    je koristi i najviše putnika. Prema rečima Ivana Cvetanovića  sa početkom oktobra očekuje se povećan broj putnika na liniji prema glavnom gradu. U tom slučaju biće i  dodatnih polazaka za Beograda, kažu u Pantransportu.

(Pančevoinfo)

Ivan Cvetković Pantransport

