Druženje vatrogasaca i dece u znaku igre i učenja

Povodom obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije, vatrogasno spasilačku jedinicu u Pančevu posetili su mališani iz pančevačkih vrtića. Ovo je bila prilika da deca nauče ko su vatrogasci, šta oni rade, ali da dobiju korisne savete, prenosi RTV Pančevo.

Pripadnici vatrogasno spasilačke jedinice u Pančevu proveli su interesantan i veseo dan družeći se sa decom iz vrtića Zabavnik i Pupoljak. Povod da deca dođu i upoznaju se sa vatrogascima-spasiocima iz Pančeva je obeležavanje Dana sektora za vanredne situacije. Mališani iz vrtića Pupoljak su naučila šta rade vatrogasci, kako se gasi vatra, što koriste dok gase požar, a imala su priliku da vide i kako izgleda pena koju koriste vatrogasci. Iz vatrogasno spasilačke jedinice u Pančevu otišli su puni utisaka.

„Vatrogasci su heroji, oni su tu da nas spasu, oni sve mogu da urade. Ja kada porastem želele bih da budem vatrogasak“, kaže devojčica Helena.

„Naučio sam da ako ti se upali majca traba da se kotrljaš levo i desno. Oni spašavaju ljude od požara i gase ga“, kaže dečak Miloš.

„Videli smo penu, koja služi za gašenje požara. I ja želim da budem vatrogasac“, rekao je dečak Stefan.

„Videli mso penu i igrali smose sa njom. Vatrogasci imaju i merdevine sa kojima se penju na zgradu i gase požar“, kaže devojčica Milica.

Tokom treće nedelje septembra pripradnici Sektora za vanredne situacije obeležavaju svoj dan, 17. septembar nizom događaja. I u Pančevu su bile organizovane različite aktivnosti.

Predrag Aničić, zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke jedinice Pančevo , podetio je da je cela nedelja posvećena obeležavanju dana Sektora za vanredne situacije: