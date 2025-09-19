Virus Zapadnog Nila širi se u Južnom Banatu, čak 10 obolelih

U Srbiji je registrovano 48 slučajeva oboljenja. Virus se najviše proširio u Beogradu, gde je zabeleženo 15 slučajeva, a potom u Južnobanatskom okrugu

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ objavio je najnovije podatke o groznici Zapadnog Nila, sezonskom oboljenju koje se prenosi ubodom komarca. Prema njihovom izveštaju, do 14. septembra 2025. godine, u Srbiji je registrovano 48 slučajeva oboljenja.

Virus se najviše proširio na teritoriji grada Beograda, gde je zabeleženo 15 slučajeva, a potom u Južnobanatskom okrugu sa 10 obolelih.

Pored toga, slučajevi su potvrđeni i u 10 drugih okruga, među kojima se izdvajaju Srednjobanatski i Braničevski okrug sa po četiri slučaja, dok su Južnobanatski i Podunavski prijavili po tri.

U ostalim okruzima – Moravičkom, Severnobanatskom, Šumadijskom, Pomoravskom, Raškom i Zapadnobačkom – zabeležen je manji broj obolelih.

Ko je najugroženiji?

U dosadašnjim slučajevima oboljenja, primećeno je da dominiraju muškarci, čineći čak 65% obolelih. Prosečna starost pacijenata je 66,5 godina, što ukazuje na to da su starije osobe posebno ugrožena grupa.

Preporuke za zaštitu: Kako smanjiti rizik?

Groznica Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca, a glavni prenosilac je vrsta Culex pipiens, koja je rasprostranjena u našim krajevima.

S obzirom na to da sezona prenošenja virusa traje od juna do novembra, Batut savetuje građanima da preduzmu mere zaštite.

Najvažnije je izbegavati boravak na otvorenom u sumrak i zoru, kada su komarci najaktivniji. Ako ste napolju, koristite repelente i nosite odeću dugih rukava i nogavica, po mogućstvu svetlih boja.

Takođe, preporučuje se postavljanje zaštitnih mreža na prozore i vrata kako bi se sprečio ulazak komaraca u dom.

Poseban naglasak stavlja se na uklanjanje stajaće vode u dvorištima i na terasama, jer se u njoj komarci razmnožavaju. Redovno praznite saksije, kante, posude za vodu za kućne ljubimce i druge predmete u kojima se voda zadržava.

U slučaju da primetite simptome koji mogu ukazivati na groznicu Zapadnog Nila, kao što su groznica, glavobolja ili osip, odmah se javite svom izabranom lekaru.

(telegraf.rs)