Dani Debeljače od danas do 20. oktobra

Mesna zajednica Debeljača u saradnji sa Opštinom Kovačica organizuje tradicionalnu manifestaciju „Dani Debeljače“, koja će se održati od 20. septembra do 20. oktobra.

Pripremljen je bogat kulturni, sportski, zabavni program, raznovrsne aktivnosti i događajI za sve uzraste.

Manifestacija počinje u subotu, 20. septembra u 9h, kada će se održati amatersko prvenstvo u stonom tenisu, šahovski turnir i velika radna akcija čišćenja i uređenja Debeljače.

(Pančevac)