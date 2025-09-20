Vojlovica dobila nova autobuska stajališta

Ovo je još jedan konkretan korak u pravcu unapređenja uslova života za sve naše sugrađane, posebno one koji svakodnevno koriste javni prevoz,

Mesna zajednica Vojlovica, u saradnji sa Gradom Pančevom, uspešno je realizovala projekat postavljanja novih autobuskih stajališta u cilju unapređenja uslova života sugrađana.

– Ovo je još jedan konkretan korak u pravcu unapređenja uslova života za sve naše sugrađane, posebno one koji svakodnevno koriste javni prevoz. U okviru projekta, izgrađena su četiri nova autobuska stajališta, u ulicama Šandora Petefija, u zoni kućnih brojeva 97, 149 i 207 i Janka Čmelika, u zoni kućnog broja 41, a dodatno je postavljena i jedna kućica za putnike u 7. jula, u zoni kućnog broja 5, rekao je Lale Mladenović, predsednik Mesne zajednice Vojlovica.

Svaka autobuska kućice je opremljena klupom za sedenje putnika i tablom sa redom vožnje, kako bi putnici uvek imali tačne informacije o linijama. Postavljena je i horizontalna signalizacija – žuta linija upozorenja i natpis „OPREZ“ na pet mesta radi bolje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

„Zahvaljujem se svim građanima na podršci, sugestijama i učešću u ovom projektu. Ovo je dokaz da se zajedničkim radom i dobrom komunikacijom mogu postići konkretni rezultati. Vojlovica je naselje u kojem svi zajedno živimo, poštujemo se i radimo na tome da nam bude bolje. Nastavljamo sa radom, posvećeni daljem uređenju našeg mesta i poboljšanju kvaliteta života za sve stanovnike Vojlovice“, naglasio je Mladenović.

Autobuske kućice su dimenzija 4 × 1.5 × 2.2 m, i svaka je opremljena: kantom za otpad od metala sa pocinkovanim umetkom

klupom od tvrde plastike za sedenje putnika,

grdskim grbom i

redom vožnje, kako bi putnici uvek imali tačne informacije o linijama.

(Pančevoinfo)