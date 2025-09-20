Ministar Mali ispratio predsednika UAE: Prisustvom na vojnoj paradi Bin Zajed ukazao veliku čast Srbiji”:

Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali imao je čast da nakon vojne parade “Snaga jedinstva” na aerodromu “Nikola Tesla” isprati predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana.

Ministar finansija Siniša Mali je podelio fotografiju načinjenu na beogradskom aerodromu i zahvalio se predsedniku UAE na iskazanom poverenju i ukazivanju časti Srbiji i srpskom narodu.

– Danas sam imao priliku da na aerodromu “Nikola Tesla” ispratim velikog prijatelja Srbije, predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, koji je prethodno prisustvovao vojnoj paradi “Snaga jedinstva” – naveo je Mali na Instagramu.

– Svojim prisustvom Mohamed bin Zajed ukazao je veliku čast našoj zemlji i našem narodu.

– Hvala na iskazanom poverenju i dubokom prijateljstvu!

– Srbija će uvek sa ponosom i poštovanjem dočekivati svoje prijatelje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata – naveo je Mali.

(Pančevac/Foto: IN/SinišaMali)

Oglasio se predsednik Vučić nakon vojne parade: Ovo je ponos Srbije! Ovo je naša snaga, snaga jedinstva