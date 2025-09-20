Oglasio se predsednik Vučić nakon vojne parade: Ovo je ponos Srbije! Ovo je naša snaga, snaga jedinstva

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj paradi pod nazivom “Snaga jedinstva” povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Nakon svečanosti, predsednikse oglasio na Instagram nalogu “buducnostsrbijeav” objavivši fotografije sa ceremonije.

– Ovo je ponos Srbije. Na ovome smo zajedno radili, vojnici i građani, država i narod.

– Ovo je i opstanak i pobeda Srbije, koja hoće mir i prosperitet i ume da sačuva svoje dostojanstvo, teritoriju i budućnost.

– Ovo je naša snaga. Snaga jedinstva!

– Živela Vojska Srbije!

– Živela Srbija!

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Velika vojna parada “Snaga jedinstva”

KOBRE ODUŠEVILE Pogledajte moćnu akciju, za minut neutralisale neprijatelja!