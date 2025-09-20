Oglasio se predsednik Vučić nakon vojne parade: Ovo je ponos Srbije! Ovo je naša snaga, snaga jedinstva

ED PANČEVO: Isključenja struje za nedelju, 21. septembar
16:30
20.09.2025
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj paradi pod nazivom “Snaga jedinstva” povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Nakon svečanosti, predsednikse oglasio na Instagram nalogu “buducnostsrbijeav” objavivši fotografije sa ceremonije.
– Ovo je ponos Srbije. Na ovome smo zajedno radili, vojnici i građani, država i narod.
– Ovo je i opstanak i pobeda Srbije, koja hoće mir i prosperitet i ume da sačuva svoje dostojanstvo, teritoriju i budućnost.
– Ovo je naša snaga. Snaga jedinstva!
– Živela Vojska Srbije!
– Živela Srbija!
Velika vojna parada “Snaga jedinstva”
