Od 23. septembra u Pančevu Evropska nedelja sporta

Od utorka, 23. septembra, u Pančevu će biti održana Evropska nedelja sporta: posetioci će imati mogućnost da se oprobaju u sportskim disciplinama i zamisle sebe u ulozi aktivnih sportista.

Sportski savez Pančeva će ove godine četvrti put zaredom, u saradnji s Olimpijskim komitetom Srbije, organizovati Evropsku nedelju sporta. Tehnički partneri na ovoj manifestaciji zdravog duha i tela su Savez za školski sport Pančeva i Savez za predškolski sport i rekreaciju grada Pančeva. Start je zakazan za utorak, 23. septembar, kada će na Tamišu biti sproveden javni čas veslanja i promocija akcije „Leto na Tamišu”. Rekreativno veslanje namenjeno je svim uzrastima, a početak je zakazan za 14 sati.

Sreda, 24. septembar, rezervisana je za najvažniju sporednu stvar na svetu i to na otvorenim terenima SRC-a „Mladost” gde će biti organizovan dan fudbala. Sutradan, biće promovisane borilačke veštine: javni trening džudoa održaće se u sali DŽK-a „Tamiš” na Kotežu 2, a sve počinje u 20 sati.

Stoni tenis je u žiži interesovanja u petak, 26. septembra. Tada će biti održano Opštinsko školsko prvenstvo za osnovce i srednjoškolce, a mesto događaja je ETŠ „Paja Marganović”. Subota, 27. septembar, biće dan za najmlađe. U 19 sati počeće javni trening u saradnji sa SU „Skočica” i Savezom za predškolski sport Pančeva.

Dan odbojke u našem gradu biće nedelja, 28. septembar. U OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, od 10 sati, organizovan je otvoreni trening za osnovce. U ponedeljak, 29. septembra, na scenu stupaju dame. Promocija akcije „Budi zdrava vežbaj sa nama”, kao i trening, realizuju se u sali JKP-a „Mladost” od 17 sati.

Evropska nedelja sporta u Pančevu završava se u utorak, 30. septembra, kada će u prvom planu biti magična igra na 64 polja. Promocija šaha i otvoreni trening za sve koji žele da se oprobaju u ovoj sportskoj veštini biće realizovan u prostorijama Šah kluba „Aljehin”, s početkom u 19 sati.

Svi su dobrodošli na sve aktivnosti!

(Pančevac / S. T.)

IZAŠAO „PANČEVAC”: Novo, novije, najnovije