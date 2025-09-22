Pančevo Servisne informacije

Evo kako sami možete da odložite kabasti otpad

Ova usluga je besplatna, može da se odnese do 3 metra kubna, a neophodno je poneti na uvid poslednji račun Higijene.

10:00

22.09.2025

Podeli vest:

JKP Higijena Pančevo

JKP „Higijena“ omogućava svakodnevno svim korisnicima da sami odnesu kabasti otpad, ali i građevinski šut do stare deponije i tamo da ostave. Ova usluga je besplatna, može da se odnese do 3 metra kubna, a neophodno je poneti na uvid poslednji račun Higijene.

Javno komunalno preduzeće „Higijena“  dva  puta godišnje  sprovodi akcije sakupljanja i odnošenja kabastog otpada, u okviru kojih građani Pančeva, Starčeva i Dolova  mogu sami ispred svojih kuća da iznesu stari nameštaj, baštenski otpad, tepihe, amblažni otpad  kako bi radnici to odneli, prenosi RTV Pančevo.

Tokom čitave  godine takođe postoji mogućnost da  građani i sami odnesu kabasti otpada na Staru deponiju koja se nalazi  u ulici Dimitrija Tucovića.

Higijena pruža mogućnost da uz određenu nadokanu građani pozovu  ovo preduzeće kako bi njihovi radnici odneli  otpada iz pojedinačnih domova. Ipak, ako   građani odluče da sami odnesu kabasti otpad na staru deponiju, ta usluga je besplatna i može da se ponavlja svakog meseca.

Sve inforamcija o uslugama koje su vezane za odnošenje kabastog otpada  koje JKP „Higijena“ pruža  građanima mogu se  pronaći na njihovom sajtu, podsećaju u ovom preduzeću.

(Pančevaac/RTV Pančevo)

Tagovi

deponija kabasti otpad Ulica Dimitrija Tucovića

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.