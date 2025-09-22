Evo kako sami možete da odložite kabasti otpad

Ova usluga je besplatna, može da se odnese do 3 metra kubna, a neophodno je poneti na uvid poslednji račun Higijene.

JKP „Higijena“ omogućava svakodnevno svim korisnicima da sami odnesu kabasti otpad, ali i građevinski šut do stare deponije i tamo da ostave. Ova usluga je besplatna, može da se odnese do 3 metra kubna, a neophodno je poneti na uvid poslednji račun Higijene.

Javno komunalno preduzeće „Higijena“ dva puta godišnje sprovodi akcije sakupljanja i odnošenja kabastog otpada, u okviru kojih građani Pančeva, Starčeva i Dolova mogu sami ispred svojih kuća da iznesu stari nameštaj, baštenski otpad, tepihe, amblažni otpad kako bi radnici to odneli, prenosi RTV Pančevo.

Tokom čitave godine takođe postoji mogućnost da građani i sami odnesu kabasti otpada na Staru deponiju koja se nalazi u ulici Dimitrija Tucovića.

Higijena pruža mogućnost da uz određenu nadokanu građani pozovu ovo preduzeće kako bi njihovi radnici odneli otpada iz pojedinačnih domova. Ipak, ako građani odluče da sami odnesu kabasti otpad na staru deponiju, ta usluga je besplatna i može da se ponavlja svakog meseca.

Sve inforamcija o uslugama koje su vezane za odnošenje kabastog otpada koje JKP „Higijena“ pruža građanima mogu se pronaći na njihovom sajtu, podsećaju u ovom preduzeću.

(Pančevaac/RTV Pančevo)