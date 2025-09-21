Vučić o novim merama države u korist građana Srbije: Novi zakon „Svoj na svome“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se danas javnosti povodom novih mera države u korist građana Srbije.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da je reč o izuzetno važnoj temi.

– Verujem da ćete svi biti radosni kada čujete šta predlažemo. Vi znate da u našoj zemlji postoji 4,8 miliona objekata koji se koriste bez upisa prava ili upotrebne dozvole. Ti ljudi ne mogu objekte da stave pod hipoteku, da koriste kredite, da ih stave u pravni promet, da raspolažu tom imovinom. Istovremeno se i najčešće ne plaća porez na imovinu na takve objekte, i imamo jednu nepoznatu situaciju u kojoj ljudi nemaju izvesnu budućnost, a mi smo od ’97. godine sve rešavali zakonima koji su bili loši. Predložićemo zakon koji smo nazvali “Svoj na svome” po neverovatnim uslovima za građane Srbije – rekao je on.

Ističe da u digitalnoj formi evidentiraju sve objekte i odlučuju o vlasništvu.

– Elektronsku prijavu pošaljete do Nove godine u svakom mestu u opštini. Jedan običan papir pošaljete i u roku od 60 dana imate legalan svoj objekat u potpunosti i slušajte po kojoj ceni. Cena se kreće za negde oko 70 posto objekata kompletan objekat platite 100 evra. Ne po kvadratu, nego ukupbno. A najskuplje će biti recimo stan na Terazujama od 200 kvadrata, za to platite 1.000 evra. To je najviše i ja mislim da su to neverovatni uslovi – kaže Vučić.

Građani će time dobiti sva prava, i samim tim će i krediti biti povoljniji, a stanovi će postati jeftiniji.

– Evo primera. Koliko šta košta, ovde je malo komplikovano pisano, a ja ću to jasno objasniti. Sve na selima, zaseoci i sela, maksimalna cena 100 evra. Ali nije 100 evra samo kuća, već o stanu ili kući, svako selo bilo gde u Srbiji, nije samo kuća porodična. Već i štala, šupa, ostava, sve što je potrebno a nema 500 kvadrata. 5 objekata – 100 evra ukupno. Nećemo odgovarati za instalacije, upotrebne dozvole, već za upis prava svojine. Ne tražimo ništa od vas sem sitnice. Svi vaši objekti postaju legalni – istakao je on.

O 1. oktobra skaču plate u zdravstvu i obrazovanju, za 5 odsto. Plata medicinske sestre u januaru 2025 bila je 740 evra, sada će biti 778 evra. Nastavni kadar sa sedmim stepenom, vaspitači i nastavnici, bila im je plata 923 evra, biće 960 evra. Sa povećanjem od 1. januara to prelazi platu od 1000 evra značajno – naglasio je Vučić.

Kaže da su napravili sve po zonama.

– Skupe su Terazije, ali to je cena 20 odsto jednog kvadrata ukupno, 1000 evra za stan od 200 kvadrata u centru grada. Ali, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, gradovima koji imaju zajedno sa okolinom preko 100.000 stanovnika. To su Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Leskovac, Kruševac, Novi Pazar, Zrenjanin, Pančevo, Kraljevo, Valjevo, Smederevo, i mislim Vranje. Ta mesta, od 100.000 do 500.000, ali unutar gradova, u selima, maksimalno 100 evra. U prigradskim delovima, maksimalno 200 evra ukupno se plaća. Samo u centru, što bi mlađi ljudi rekli centru centra se određuje nešto više po zonama. Ali maksimalno u centru Novog Sada, Niša, do 500 evra. Ja stvarno mislim da su ti uslovi gotovo neverovatni – kazao je predsednik.

Vučić ističe da imamo najveći broj mesta od 50.000 do 100.000 stanovnika.

– Sombor, Kikinda, Loznica, mnogi drugi. Tu je maksimalna cena u centru do 300 evra, svuda okolo 100 do 150 evra. Sa svim pomoćnim objektima, osim onih gde je neko napravio 1.000 kvadrata halu. Tu smo spremni da uradimo nešto poput 10 evra po kvadratu. U centru gradova ispod 50.000 ne može da pređe 150 evra – kazao je predsednik Vučić.

Predsednik je nastavio govor, i rekao da će penzije od 1. decembra porati 12,2 posto. – Prelepa vest za najstarije građane. Od 1. decembra, naši dragi penzioner, očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju veću za 12,2 odsto. Računali smo kako to ide i koliki je udeo penzija u BDP, mi smo zatvorili sve da ostanemo i dalje u aranžmanu MMF, a da penzioneri budu zadovoljni – kazao je on. Vanredno povećanje minimalca će biti od 1. januara 10,1 odsto, otkrio je predsednik, čime je kumulativno povećanje veće od 30 odsto. – Po prvi put u istoriji Srbije imaćemo minimalnu pokrivenost potrošačke korpe ne od 100 odsto, nego 111 odsto. To pokazuje koliko će ljudi lakše da žive – rekao je Vučić.

Predsednik kaže da ovo ne važi za one koji su gradili na tuđem zemljištu, i za one koji su gradili na zaštićenom području.

– I sada da razumete da ovo nije šala, mi donosimo nove odredbe za budućnost. Nećemo pretiti rušenjem, iako imamo mnogo nesavesnih građana. Takva je situacija bila, ljudi su žudeli za životnim prostorom. Ako želite da se i dalje u budućnosti bavite nelegalnom gradnjom, nećemo rušiti, već će postati vlasništvo države. To će biti nova pravila. Ja mislim da će ljudi u Srbiji biti veoma srećni zbog ovoga – istakao je Vučić.

Predsednik kaže da će sve biti u budućnosti kontrolisano na godišnjem nivou, dronovima.

– Beograd, Mladenovac, Sopot, Obrenovac, Grocka, Surčin, Barajevo i Lazarevac. Dakle, u svim tim opštinama 100 evra, osim u centru mesta, može da ide do maksimalno 200 evra, iako je reč o Beogradu. Svako selo 100 evra. Kuća, šupa, štala, sve što poželite. Biće i na Voždovcu, ta opština ima svoj prigradski deo, jeftinije od Belog potoka ka Avali, Jajinci su već urbana zona. Ako pogledate Zemun i Batajnicu, tamo je jeftinije, Surčin, Dobanovci, Busije, Šangaj, Altina, sve je mnogo mnogo jeftinije nego što će biti centar grada – rekao je on.

Naglašava da će cene biti različite po zonama u gradovima, ali će svakako biti jeftinije i jednostavnije nego do sada.

(Pančevac)